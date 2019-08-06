Может ли помощь Китая Беларуси быть безвозмездной?

Подготовка к строительству в Минске национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта обсуждена на встрече у Александра Лукашенко. Эти объекты планируется возвести за счет безвозмездной технико-экономической помощи Китая.





Вадима Иосуба, чисто теоретически такая помощь со стороны Китая может быть безвозмездной, но просто так Китай никому подарков не делает, пишет "Завтра твоей страны" . По мнению старшего аналитика Альпари, чисто теоретически такая помощь со стороны Китая может быть безвозмездной, но просто так Китай никому подарков не делает, пишет





— Белорусское руководство постоянно подчеркивает особую роль отношений с Китаем, хотя в силу белорусского масштаба в самом Китае вряд ли считают Беларусь очень важным и стратегическим партнером. Тем не менее, Беларусь стремится активизировать финансовое сотрудничество, активно брала и берет в Китае связанные кредиты, которые для китайской стороны исключительно выгодны.





Деньги берутся на возвратной основе, большая их часть уходит на оплату китайских подрядчиков, на закупку китайских товаров, иногда привлекаются китайские сотрудники и так далее. Можно предположить, что на фоне таких выгодных для Китая экономических отношений он может позволить себе такой подарок в виде безвозмездного финансирования спортивного объекта.





— В чем интерес Китая в Беларуси, если он делает такие подарки?





— Китаю, у которого много денег, интересно выдавать кредиты и финансировать. Он активно инвестирует в проекты в Азии, Африке, вообще в страны третьего мира, с которыми не очень активно работают ведущие экономические страны. Беларусь одна из таких стран, где не нужно опасаться конкуренции с ведущими державами.





— Зачем Беларуси эти новые объекты, озвученные президентом?





— У нас давняя любовь президента к возведению спортивных объектов, вряд ли строительство нового объекта каким-то образом окупится экономически, вряд ли новый объект сделает нацию более здоровой и спортивной. Это просто вечная любовь президента к спортивным объектам.





— Не затягивают ли такие влечения власти нашу страну в финансовую кабалу?





— Данный конкретный случай финансовую нагрузку на бюджет не увеличит.









— Наши власти собираются рассчитывать на такие подарки со стороны других государств?





— Подарки – вещь не такая частая, никто на такое в трезвом уме не рассчитывает.





— Что наши власти в принципе дальше собираются делать с финансами, то есть разгребать вопрос с долгами?





— С точки зрения властей, долгов у нас совсем немного, они подчеркивают, что у нас отношение госдолга с ВВП находится на безопасном уровне. При этом часть долгов власти собираются рефинансировать, а часть долгов погашать за счет собственных доходов. В последние несколько лет в этой картине ничего принципиально не меняется, причем несколько лет отношение долга к ВВП в долларах даже снижается. На сегодняшний день уровень долгов правительству удается контролировать.





— Лукашенко в свое время хвастался, что у Беларуси нет внешних долгов, тем не менее, сейчас долги очень большие. За счет чего это произошло?





— Это рост цены на энергоносители, которые нам поставляла Россия. На рубеже 2006-2007 годов резко выросла цена на газ. Во-вторых, это активные программы по модернизации, включая деревообработку, цементную отрасль, которая делалась на заемные средства и по факту оказалась исключительно неэффективной.





— Как власть собирается бороться с задолженностью?





— Она и не собирается с ней особо бороться, она погашает ее в текущем порядке, часть рефинансирует. Раньше она рассчитывала на кредиты России, сейчас кредитование со стороны России снизилась. Недавно Беларусь на территории России разместила облигации и планирует это делать дальше.





Так что вопрос о срочной выплате всего долга не стоит. Сомнений, что государство не сможет выплачивать своевременно долги в ближайшие годы, а это порядка 3,5 миллиарда долларов в год, пока нет.



