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Может ли помощь Китая Беларуси быть безвозмездной?

07.08.2019 09:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

И зачем Поднебесной такие «подарки».

Может ли помощь Китая Беларуси быть безвозмездной?
Подготовка к строительству в Минске национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта обсуждена на встрече у Александра Лукашенко. Эти объекты планируется возвести за счет безвозмездной технико-экономической помощи Китая.

По мнению старшего аналитика Альпари Вадима Иосуба, чисто теоретически такая помощь со стороны Китая может быть безвозмездной, но просто так Китай никому подарков не делает, пишет "Завтра твоей страны".

— Белорусское руководство постоянно подчеркивает особую роль отношений с Китаем, хотя в силу белорусского масштаба в самом Китае вряд ли считают Беларусь очень важным и стратегическим партнером. Тем не менее, Беларусь стремится активизировать финансовое сотрудничество, активно брала и берет в Китае связанные кредиты, которые для китайской стороны исключительно выгодны.

Деньги берутся на возвратной основе, большая их часть уходит на оплату китайских подрядчиков, на закупку китайских товаров, иногда привлекаются китайские сотрудники и так далее. Можно предположить, что на фоне таких выгодных для Китая экономических отношений он может позволить себе такой подарок в виде безвозмездного финансирования спортивного объекта.

— В чем интерес Китая в Беларуси, если он делает такие подарки?

— Китаю, у которого много денег, интересно выдавать кредиты и финансировать. Он активно инвестирует в проекты в Азии, Африке, вообще в страны третьего мира, с которыми не очень активно работают ведущие экономические страны. Беларусь одна из таких стран, где не нужно опасаться конкуренции с ведущими державами.

— Зачем Беларуси эти новые объекты, озвученные президентом?

— У нас давняя любовь президента к возведению спортивных объектов, вряд ли строительство нового объекта каким-то образом окупится экономически, вряд ли новый объект сделает нацию более здоровой и спортивной. Это просто вечная любовь президента к спортивным объектам.

— Не затягивают ли такие влечения власти нашу страну в финансовую кабалу?

— Данный конкретный случай финансовую нагрузку на бюджет не увеличит.


— Наши власти собираются рассчитывать на такие подарки со стороны других государств?

— Подарки – вещь не такая частая, никто на такое в трезвом уме не рассчитывает.

— Что наши власти в принципе дальше собираются делать с финансами, то есть разгребать вопрос с долгами?

— С точки зрения властей, долгов у нас совсем немного, они подчеркивают, что у нас отношение госдолга с ВВП находится на безопасном уровне. При этом часть долгов власти собираются рефинансировать, а часть долгов погашать за счет собственных доходов. В последние несколько лет в этой картине ничего принципиально не меняется, причем несколько лет отношение долга к ВВП в долларах даже снижается. На сегодняшний день уровень долгов правительству удается контролировать.

— Лукашенко в свое время хвастался, что у Беларуси нет внешних долгов, тем не менее, сейчас долги очень большие. За счет чего это произошло?

— Это рост цены на энергоносители, которые нам поставляла Россия. На рубеже 2006-2007 годов резко выросла цена на газ. Во-вторых, это активные программы по модернизации, включая деревообработку, цементную отрасль, которая делалась на заемные средства и по факту оказалась исключительно неэффективной.

— Как власть собирается бороться с задолженностью?

— Она и не собирается с ней особо бороться, она погашает ее в текущем порядке, часть рефинансирует. Раньше она рассчитывала на кредиты России, сейчас кредитование со стороны России снизилась. Недавно Беларусь на территории России разместила облигации и планирует это делать дальше.

Так что вопрос о срочной выплате всего долга не стоит. Сомнений, что государство не сможет выплачивать своевременно долги в ближайшие годы, а это порядка 3,5 миллиарда долларов в год, пока нет.  
 
Теги: Минск
 
 
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