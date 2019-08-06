В Беларуси некоторым работникам будут по-новому предоставлять отпуска и выплачивать выходное пособие

«Длинные» трудовые отпуска будут суммировать по-новому

FINANCE.TUT.BY В новой редакции Трудового кодекса также уточнили порядок суммирования трудовых отпусков. Так, сейчас у большинства работников основной отпуск составляет 24 календарных дня. Но у некоторых — большее количество дней, в их числе — учителя. К примеру, в зависимости от учреждения образования и занимаемой должности педагогического работника установлена конкретная продолжительность основного отпуска от 30 до 56 дней, пишет





Основной отпуск в 30 дней предусмотрен для работников, которые признаны инвалидами, а также для работников младше 18 лет. «Длинные» отпуска также предусмотрены для работников, которые трудятся в зонах радиоактивного загрязнения в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС: за работу в зоне с правом на отселение основной отпуск — 37 календарных дней, а за работу в зонах первоочередного отселения и последующего отселения, эвакуации — 44 календарных дня. Работникам профессиональных аварийно-спасательных служб предусмотрен отпуск 30 календарных дней.





Этим работникам отпуск за ненормированный рабочий день, за продолжительный стаж работы, дополнительный поощрительный отпуск также суммируется к 24 дням. Вместе с тем, кроме дополнительных отпусков, предусмотренных Трудовым кодексом, работникам, работающим по контракту, предоставляется дополнительный поощрительный отпуск до 5 календарных дней включительно. Ввиду обязательного требования о предоставлении данного дополнительного отпуска он присоединяется к основному отпуску, на который работник имеет право, в том числе к так называемому «удлиненному отпуску». Действующей статьей 162 Трудового кодекса не предусмотрен порядок суммирования дополнительного поощрительного отпуска работникам, с которыми заключены контракты.





«В новой редакции Трудового кодекса закрепляются подходы по суммированию отпусков. Дополнительный поощрительный отпуск будет суммироваться только к 24 календарным дням. Иными словами, для тех категорий работников, которые имеют право на отпуск продолжительностью более 24 календарных дней, дополнительный поощрительный отпуск, предусмотренный контрактом, присоединяется их основному отпуску, — поясняют в Минтруда. — Остальные дополнительные отпуска (за ненормированный рабочий день, за продолжительный стаж работы, поощрительные отпуска) к такому „удлиненному“ отпуску не присоединяются. Это обусловлено тем, что при установлении продолжительности отпуска продолжительностью более 24 календарных дней учтены особенности работы отдельных категорий работников и, соответственно, отсутствуют основания для их дополнительного завышения».





То есть новая редакция Трудового кодекса предполагает, что все дополнительные отпуска суммируются к 24 календарным дням и, если их несколько, суммируются между собой. Работнику, у которого основной отпуск больше 24 дней, есть право на несколько дополнительных отпусков, при суммировании отпусков различной продолжительности (к 24 календарным дням или к «удлиненному» отпуску) предоставляется трудовой отпуск большей продолжительности.





Изменения по неоплачиваемым отпускам

Некоторые изменения предусмотрены и для отпусков без сохранения или с частичным сохранением зарплаты, которые предоставляют по инициативе при временной приостановке работ или временного уменьшения их объема, а также при отсутствии другой работы, на которую необходимо временно перевести работника в соответствии с заключением врачебно-консультационной комиссии или медико-реабилитационной экспертной комиссии. Чтобы отправить работника в такой отпуск, теперь наниматель должен получить письменное согласие работника.





При этом продолжительность предоставляемого работнику отпуска суммарно не должна превышать 6 календарных месяцев в течение календарного года.









Отпуска по-новому для тех, кто получает образование

Изменится продолжительность отпусков в связи с получением образования. «Установленные действующей редакцией статьи 216 Трудового кодекса сроки предоставления отпусков работникам, успешно осваивающим содержание образовательных программ при получении среднего специального и высшего образования, не соответствовали срокам экзаменационных сессий, установленным типовыми учебными планами», — поясняют в Минтруда. Сейчас для таких работников предусмотрен отпуск до 18 календарных дней (для среднего специального образования) и до 28 дней (для высшего образования) без разделения по курсам обучения.





В действующей редакции Трудового кодекса число дней отпуска, которые предоставляют работникам для получения высшего образования на время установочной или лабораторно-экзаменационной сессии, зависит от курса обучения. Но обучение в магистратуре осуществляется не по курсам, а по семестрам. Поэтому на практике возникают сложности с предоставлением отпусков для магистрантов. «Кроме того, сроки предоставления отпусков работникам, успешно осваивающим содержание образовательных программ при получении среднего специального и высшего образования, определенные действующей статьей, не соответствуют срокам экзаменационных сессий, установленным типовыми учебными планами», — говорят в ведомстве.





В новой редакции Трудового кодекса прописаны отпуска следующей продолжительности: работникам, которые получают среднее специальное и высшее образования в заочной форме на время установочной или лабораторно-экзаменационной сессии в учебном году, — до 30 календарных дней, а работникам при получении среднего специального и высшего образования в вечерней или заочной форме получения образования — на период сдачи государственных экзаменов — 21 календарный день, а магистратуры — на период подготовки и защиты дипломного проекта (работы), магистерской диссертации — 90 календарных дней.





Трудовым кодексом также предусмотрено ежегодное предоставление отпуска для сдачи кандидатских экзаменов продолжительностью 15 календарных дней.





Что изменилось в выходном пособии

Власти увеличили размер выходного пособия в случае увольнения работника из-за отказа от продолжения работы из-за изменения существенных условий труда. Но это касается не всех изменений, а только тех ситуаций, когда работника переводят на неполное рабочее время — меньше чем на половину рабочего дня (смены). Такому специалисту с января 2020 года будут выплачивать выходное пособие не меньше одного среднемесячного заработка. В остальных случаях при изменении существенных условий труда работникам по-прежнему будут выплачивать выходное пособие в размере не менее двухнедельного среднего заработка, если они не захотят продолжать трудиться.





Из других новшеств — вводится месячный срок уведомления работника об изменении существенных условий труда.





Новшества для тех, кто трудится по сменам

При производственной необходимости наниматель сможет изменить последовательность чередования работников по сменам, предупредив об этом не позже чем за день до начала смены. «Это изменение позволит оперативно организовать работу работников в организациях с непрерывным производственно-технологическим циклом, а также обеспечивающих постоянное непрерывное обслуживание населения, т.е. без уведомления об изменении существенных условий труда», — отмечают в Минтруда.





То есть нанимателям не нужно будет уведомлять работника об изменении режима рабочего времени в порядке в случаях, когда другой работник, который должен был выйти в смену, отсутствует (например, заболел или по другой незапланированной причине).





Сейчас корректировка утвержденного графика работ по инициативе нанимателя считается изменением существенных условий труда.





Изменения для некоторых молодых специалистов

Власти также вводят дополнительные гарантии молодым специалистам, которые уволены со срочной военной службы и альтернативной службы, уточняют в Минтруда. «В Трудовом кодексе закрепляются гарантии по сохранению прежних рабочих мест за молодыми специалистами (рабочими, служащими) после окончания состояния на военной службе, прохождения альтернативной службы», — отмечают в ведомстве.





После окончания состояния на военной службе, прохождения альтернативной службы у молодых специалистов появится право поступления на работу к тому же нанимателю и на занятие прежней должности служащего (профессии рабочего), поясняют в Минтруда.





«Для возможности реализации такими молодыми специалистами (рабочими, служащими) права трудоустроиться на прежнее рабочее место и гарантии его предоставления, одновременно закрепляется норма, предусматривающая заключение срочных трудовых договоров с лицами, принимаемыми на работу в связи с призывом работников из числа молодых специалистов, молодых рабочих (служащих) на военную службу, направлением на альтернативную службу», — добавляют в Минтруда.

