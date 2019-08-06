Бизнесмен: Лукашенко тянет с президентскими выборами, чтобы «подороже продаться»

На Примусе экономист Ярослав Романчук и его гость, директор управляющей компании «Просто» Александр Малашко, обсудили предстоящие избирательные кампании. В свежем выпуске программыэкономист Ярослав Романчук и его гость, директор управляющей компании «Просто» Александр Малашко, обсудили предстоящие избирательные кампании.





По мнению бизнесмена, две кампании были разделены по времени не просто так. Кроме того, в разговоре в программе была упомянута анонсированная властами конституционная реформа:









— Я думаю, что до конца года установлен дедлайн на ответ Российской Федерации о том, что мы делаем дальше. И вместе ли мы все это делаем. Поэтому парламентские выборы пройдут в этом году, а президентские выборы и конституционный акт будут уже в следующем.









На вопрос автора передачи, чего власти ждут, назначая выборы президента на следующий год, бизнесмен ответил:





— Теоретически — чтобы дороже продаться. России, больше некому.





Александр Малашко считает, что в целом обе кампании пройдут в привычном для белорусов режиме. Попадет ли кто-то из оппозиции в парламент?





— Пока запроса сверху на это я не вижу.