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Бизнесмен: Лукашенко тянет с президентскими выборами, чтобы «подороже продаться»

07.08.2019 08:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский предприниматель Александр Малашко – о предстоящих кампаниях.

В свежем выпуске программы На Примусе экономист Ярослав Романчук и его гость, директор управляющей компании «Просто» Александр Малашко, обсудили предстоящие избирательные кампании.

По мнению бизнесмена, две кампании были разделены по времени не просто так. Кроме того, в разговоре в программе была упомянута анонсированная властами конституционная реформа:


— Я думаю, что до конца года установлен дедлайн на ответ Российской Федерации о том, что мы делаем дальше. И вместе ли мы все это делаем. Поэтому парламентские выборы пройдут в этом году, а президентские выборы и конституционный акт будут уже в следующем.


На вопрос автора передачи, чего власти ждут, назначая выборы президента на следующий год, бизнесмен ответил:

— Теоретически — чтобы дороже продаться. России, больше некому.

Александр Малашко считает, что в целом обе кампании пройдут в привычном для белорусов режиме. Попадет ли кто-то из оппозиции в парламент?

— Пока запроса сверху на это я не вижу.
 
 
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Белорусский предприниматель Александр Малашко – о предстоящих кампаниях.
 
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