Лукашенко: В футбол мы играть не умеем, плавать разучились

По мнению Лукашенко, футбол в Беларуси является народным видом спорта и спортом номер один, которым занимается больше всего людей.





— И не иметь чисто футбольного национального стадиона, где будет выступать национальная сборная, играть лучшие наши клубы, проводиться матчи международного уровня, это не гоже, — сказал Лукашенко.





Он также отметил, что у нас неплохая школа плавания.





— Откровенно сказать, в футбол мы играть не умеем, плавать разучились. Но это отдельный разговор у меня будет с профильными министрами и другими спортивными организациями, — добавил Лукашенко.