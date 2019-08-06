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Лукашенко: В футбол мы играть не умеем, плавать разучились

07.08.2019 08:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На встрече 6 августа, где обсуждалось строительство бассейна и национального футбольного стадиона в Минске, Лукашенко раскритиковал спортсменов.

По мнению Лукашенко, футбол в Беларуси является народным видом спорта и спортом номер один, которым занимается больше всего людей.

— И не иметь чисто футбольного национального стадиона, где будет выступать национальная сборная, играть лучшие наши клубы, проводиться матчи международного уровня, это не гоже, — сказал Лукашенко.

 
Он также отметил, что у нас неплохая школа плавания.

— Откровенно сказать, в футбол мы играть не умеем, плавать разучились. Но это отдельный разговор у меня будет с профильными министрами и другими спортивными организациями, — добавил Лукашенко.
 
Теги: Минск
 
 
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На встрече 6 августа, где обсуждалось строительство бассейна и национального футбольного стадиона в Минске, Лукашенко раскритиковал спортсменов.
 
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