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Лукашенко: В футбол мы играть не умеем, плавать разучились
Источник материала: Партизан
На встрече 6 августа, где обсуждалось строительство бассейна и национального футбольного стадиона в Минске, Лукашенко
По мнению Лукашенко, футбол в Беларуси является народным видом спорта и спортом номер один, которым занимается больше всего людей.
— И не иметь чисто футбольного национального стадиона, где будет выступать национальная сборная, играть лучшие наши клубы, проводиться матчи международного уровня, это не гоже, — сказал Лукашенко.
Он также отметил, что у нас неплохая школа плавания.
— Откровенно сказать, в футбол мы играть не умеем, плавать разучились. Но это отдельный разговор у меня будет с профильными министрами и другими спортивными организациями, — добавил Лукашенко.
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На встрече 6 августа, где обсуждалось строительство бассейна и национального футбольного стадиона в Минске, Лукашенко раскритиковал спортсменов.
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