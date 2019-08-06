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В Беларуси в самолетах разрешат торговать сигаретами и алкоголем из duty free
Источник материала: Партизан
«Белавиа» получит разрешение на разносную торговлю товарами.
В Беларуси разрешили торговать в самолетах алкоголем и сигаретами, которые туда были поставлены магазинами беспошлинной торговли. Об этом говорится в указе № 296 от 5 августа «О беспошлинной торговле на бортах воздушных судов», который подписал правитель,
Документ установил порядок беспошлинной торговли на бортах самолетов белорусских авиакомпаний. Это значит, что «Белавиа» получит разрешение на разносную торговлю товарами без пошлин во время международных авиарейсов.
В указе прописано, что на бортах самолетов можно будет продавать алкогольные напитки и табачные изделия, которые были загружены на самолеты из магазинов беспошлинной торговли и во время перелетов используются как припасы, вывозимые за таможенную территорию ЕАЭС.
Чтобы лицензии магазинов беспошлинной торговли распространялись и на продажу товаров в самолетах, авиакомпаниям нужно будет заключать с ними договоры о сотрудничестве по реализации товаров на бортах воздушных судов.
Указ вступит в силу после его официального опубликования.
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«Белавиа» получит разрешение на разносную торговлю товарами.
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