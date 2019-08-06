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Экс-форвард донецкого «Шахтера» перешел в БАТЭ

07.08.2019 08:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Срок контракта рассчитан на один год.

19-летний нападающий Илья Василевич перешел в БАТЭ. Срок контракта рассчитан на один год.

Ранее форвард провел сезон в академии донецкого «Шахтера».

Пока футболист тренируется с дублем борисовчан и набирает спортивную форму после полуторамесячного перерыва, связанного с несложным повреждением боковой связки колена, передает «Трибуна».


 
 
 
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Срок контракта рассчитан на один год.
 
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