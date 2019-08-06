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Экс-форвард донецкого «Шахтера» перешел в БАТЭ
Источник материала: Партизан
Срок контракта рассчитан на один год.
19-летний нападающий Илья Василевич перешел в БАТЭ. Срок контракта рассчитан на один год.
Ранее форвард провел сезон в академии донецкого «Шахтера».
Пока футболист тренируется с дублем борисовчан и набирает спортивную форму после полуторамесячного перерыва, связанного с несложным повреждением боковой связки колена, передает
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Срок контракта рассчитан на один год.
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