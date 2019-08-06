Время покупать золото?

Лидером по покупке золота в мире в последние годы была Россия, центральный банк которой скупал чуть ли не все золото, которое добывалось в стране. Причины этого понятны – угроза санкций со стороны США. Однако буквально в последние месяцы ситуация начала меняться. Во втором квартале текущего года в лидеры неожиданно вышел Национальный банк Польши, который приобрел, по данным Всемирного совета по золоту, 100 тонн этого металла, что превышает весь объем золота, который у Польши был до этого.





"БелРынок" . Банк России оказался на втором месте с 37 тоннами. За полугодие он приобрел 97 тонн золота, Китай – 74 тонны, Турция – 60,6 тонны, а Казахстан – 24,9 тон, пишет





Золото как фактор укрепления финансовой безопасности

Как пояснил президент польского Нацбанка Адам Глапински, покупка носит стратегической характер и направлена на укрепление финансовой безопасности страны.





В то же время, центральные банки ведущих мировых держав не наращивают покупку золота, но зато они ограничили его продажу, да и продавать стало почти нечего. В частности, Канада в 2016 году распродала все имеющееся у нее в резервах золото. В связи с этим центробанки 22-х стран решили не продлевать с 26 сентября 2019 года соглашение об ограничении продаж золота, заключенное еще в 1999 году. Тогда этот шаг был сделан для того, чтобы остановить падение цен на золото, вызванное как раз его продажами со стороны ЦБ во время мирового кризиса 1999 года. С тех пор цены на золото увеличились с 260 долларов за унцию до примерно 1420 долларов в настоящее время. Как сообщила управляющий директор по политике центробанков Всемирного совета по золоту Натали Демпстер, если в 1999-м году центробанки продавали около 500 тонн золота в год, то в 2018 году приобрели рекордное количество этого драгоценного металла за полвека, а именно, 651 тонну.





Спрос на золото со стороны ЦБ вполне может вырасти. Более того, увеличивают покупки золота и физические лица. В частности, в России эксперты ожидают дополнительного роста спроса на этот металл со стороны населения в 14 раз – примерно до 50 тонн в год. К этому должна привести отмена уплаты НДС при совершении банковских операций со слитками драгоценных металлов. Соответствующий закон об этом президент России Владимир Путин подписал на прошедшей неделе. Российские чиновники рассчитывают на то, что это снизит спрос на доллары.





Среди китайцев спрос на золото уже поднялся до такой степени, что продавцы говорят об ажиотаже, но это связано не с НДС, а с состоянием китайской экономики и финансов. Юань дешевеет, цены акций китайских компаний падают, банки один за другим объявляют о банкротстве. Поневоле занервничаешь. Что касается долларов, то каждый гражданин страны имеет право приобрести 50 тыс. долларов в год, но банки стремятся всячески препятствовать продажам валюты . А 5 августа Народный банк Китая и вовсе девальвировал юань, в результате чего курс доллара ненамного превысил 7 юаней за доллар. То есть угроза финансового кризиса в Китае ощущается все в большей степени (см. «В августе возможны сюрпризы в виде обвала курса рубля и краха фондового рынка США»).





В экономически развитых странах ситуация совершенно другая. В частности, в июле текущего года в своем выступлении в конгрессе США глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что он не считает хорошей идеей возвращение золотого стандарта. То есть, можно сделать вывод, копить золото ни к чему. Заявление не было случайным, дело в том, что президент США предлагает на вакантное место в Совет управляющих ФРС своего советника по экономическим вопросам Джуди Шелтон, которая как раз является сторонницей золотого стандарта.





Показательна причина, по которой Джерома Пауэлла не устраивает этот стандарт, он сослался на то, что, введя его, ФРС потеряет инструменты для создания новых рабочих мест и стабильного поддержания цен на товары. Действительно, в настоящее время ФРС активно «печатает» доллары в целях поддержки экономики США, а введя золотой стандарт, она такой возможности лишится. Но это означает, что как только ФРС остановит печатный станок, а рано или поздно это сделать придется, так как иначе страну ждет финансовый крах, отрицательное отношение Джерома Пауэлла к золотому стандарту, чего доброго, тут же сменится на положительное. Нельзя забывать, что финансовые чиновники тоже люди, и как все люди они могут легко менять свое мнение, в том числе и на противоположное.









Беларусь к мировому кризису не готовится и золото не покупает





В Беларуси ситуация совсем другая. Если центральные банки России и Китая показывают пример жителям своих стран, приобретая все больше золота вместо иностранных валют, то Национальный банк РБ не стремится делать упор на золото. Этот драгоценный металл в стране потихоньку приобретает Минфин (лом у населения и предприятий), отправляя его в резервы. По данным Нацбанка, золотой запас страны на 1 января 2019 года составил 41,2 тонны, увеличившись за 2018 год всего на 1 тонну. Более поздних данных нет, что, кстати, указывает на отношение к золоту в руководстве страны: копится оно потихоньку, и ладно.





К кризису мировой экономики посредством увеличения золота в резервах в РБ не готовятся. У нас больше принято обращать внимание на внутренние процессы. Например, о подготовке к президентским выборам у нас подумали заранее. Несколько лет правительство Беларуси тратило из бюджета намного меньше средств, чем туда поступало, никак не комментируя, зачем это делает. И только совсем недавно выяснилось, что деньги копили, чтобы увеличить зарплаты и пенсии бюджетникам в год президентских выборов, то есть в 2020 году. Как видим, политический риск власти учитывают, и меры, направленные против него, принимают. Но на риски, связанные с мировыми экономикой и финансами, сил, похоже, не остается.





Практически нет в стране и внутреннего золотого рынка, хотя Нацбанк и осуществляет продажу и покупку золотых слитков и монет. Но монеты являются не инвестиционными, а коллекционными, то есть они стоят существенно дороже цены драгоценного металла, который пошел на их изготовление.





Что касается слитков, то разница между ценами их продажи довольно велика, что делает непривлекательными их покупку в инвестиционных целях. Так, например, по данным на 3 августа 2019 года Нацбанк продавал населению слитки золота, изготовленные по его заказу, весом 10 грамм за 989,44 рублей, а покупал за 915,16 рублей. Разница составляла 7,3%. При этом 2 августа на торгах в Лондоне золото торговалось по 1441,75 долларов за тройскую унцию. То есть 1 грамм золота на мировом рынке оценивался в 47 долларов за грамм. В белорусских рублях по курсу на 2 августа это составляло 960 рублей.





Таким образом, Нацбанк продает золото по ценам, близким к ценам мирового рынка, а скупает – по ценам выше примерно на 10%. Такая тактика делает невыгодным продажу золота Нацбанка за рубеж. Но заодно она лишает смысла и покупку белорусских золотых слитков физическими лицами.





Конечно, если цены на золото резко пойдут вверх, то выгодно будет купить и белорусское золото. По данным белорусского Минфина, средняя цена золота на мировом рынке за полугодие в текущем году увеличилась с 41,53 долларов за грамм в январе до 45,43 долларов в июле, то есть на 9,4%.





Но все равно сейчас выгоднее покупать золото в других странах. Поэтому можно ожидать, что, хотя спрос на золото в виде слитков и инвестиционных монет со стороны населения РБ в связи с последними событиями в мировой экономике и политике вырастет, но удовлетворяться он будет за рубежом, а не в Беларуси. Возможно, это уже происходит. Что касается дополнительных закупок золота для золотовалютных резервов РБ, то тут вопрос открыт. Пример России, которая сама золото добывает, конечно, для РБ не годится, но действия Польши и Китая, возможно, заставят белорусских финансистов задуматься.