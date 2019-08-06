Forbes назвал самых богатых спортсменок

Источник материала: Tut.by

По данным Forbes , десять самых высокооплачиваемых спортсменов мира с 1 июня 2018 по 1 июня 2019 года суммарно заработали 117,9 млн долларов, учитывая призовые и рекламные доходы. Интересно, что девушки в первой десятке — исключительно теннисистки.



Фото: Reuters

Лидером рейтинга является американская теннисистка Серена Уильямс, общий доход которой составил 29,2 млн долларов (призовые из них — только — 4,2 млн, остальное — собственная линия одежды, ювелирные и другие продукты).

На второй строчке — юная Наоми Осака, получившая 24,3 млн долларов (призовые из них — 8,3 млн). Остальные заработали гораздо меньше.

К примеру, 3-я строчка у немецкой теннисистки Анжелики Кербер — только 11,8 млн долларов (5,3 призовых, остальное — рекламные контракты), 4-е место — у румынки Симоны Халеп (10,2 млн долларов), 5-е — у американки Слоан Стивенс (9,6 млн долларов).

Каролина Возняцки заработала за год 7,5 млн долларов, 7-я в рейтинге — Мария Шарапова с 7 млн, чешка Каролина Плискова на 8-й строчке с 6,3 млн долларов, украинка Свитолина получила 6,1 млн, а делят десятку сразу двое — Винус Уильямс и испанка Гарбинье Мугуруса с 5,9 млн долларов.

И только потом в рейтинге идут не теннисистки. Например, известная теперь американская футболистка Алекс Морган (12-е место, 5,8 млн) и индийская биатлонистка Пусарла Синдху (13-е место, 5,5 млн).