В Британии у ребенка обнаружили агрессивную форму рака после того, как он заразился ветрянкой

Источник материала: Tut.by

В английском городе Бриджуотер, графство Сомерсет, врачи диагностировали у ребенка агрессивную форму рака после того, как он заразился ветрянкой. Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на Daily Record .



Флетчер и его папа. Фото: из личного архива / SWNS

Годовалый Флетчер Смит (Fletcher Smith) подцепил ветряную оспу от одной из своих старших сестер. Спустя несколько дней, мама мальчика Керри заметила, что его голова распухла. Женщина доставила ребенка в больницу, где у него диагностировали сепсис, которым он заразился через рану на теле. Флетчеру провели курс внутривенных антибиотиков и выписали.

Однако через несколько дней у мальчика поднялась температура и Керри снова пришлось обратиться к врачам. Они обнаружили у него сепсис, который ребенок смог побороть во второй раз. Тогда, после многочисленных анализов, не дающих точного ответа, почему произошел рецидив, медики решили отправить на исследования его костный мозг. Они диагностировали у него хронический миелолейкоз — агрессивную форму рака крови, при котором характерно снижение уровня лейкоцитов в крови, что приводит к снижению иммунитета.

«Когда мы узнали, что у Флетчера рак, мы просто сломались. Я чувствовала, что кто-то ударил меня в грудь, это было ужасно»,— рассказала Керри.

После того как медики поставили ребенку диагноз, ему назначили курс химиотерапии. Сейчас он проходит клинические исследования в одной из детских больниц, чтобы специалисты могли подобрать наилучший метод лечения. Ожидается, что исследования могут продлиться около семи месяцев.