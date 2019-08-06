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Беларусь и Россия согласовали повышение тарифа на транспортировку нефти
07.08.2019 09:53 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
С 1 сентября стоимость транспортировки российской нефти через территорию Беларуси вырастет на 3,7%, сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехим».
"В связи со снижением объемов транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в II квартале белорусский оператор трубопровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба" обратился к тарифным регуляторам за внеплановым пересмотром тарифов на прокачку нефти", – сообщили
В Белнефтехиме рассказали, что в результате диалога представители Беларуси и России пришли к единому мнению, что запланированные на 2019 год объемы выручки ОАО "Гомельтранснефть Дружба" должны быть достигнуты.
В следующий раз тарифы могут быть пересмотрены в процессе подведения итогов работы за 2019 год.
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С 1 сентября стоимость транспортировки российской нефти через территорию Беларуси вырастет на 3,7%, сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехим».
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