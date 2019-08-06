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Беларусь и Россия согласовали повышение тарифа на транспортировку нефти

07.08.2019 09:53 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Беларусь и Россия согласовали повышение тарифа на транспортировку нефти

С 1 сентября стоимость транспортировки российской нефти через территорию Беларуси вырастет на 3,7%, сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехим».

"В связи со снижением объемов транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в II квартале белорусский оператор трубопровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба" обратился к тарифным регуляторам за внеплановым пересмотром тарифов на прокачку нефти", – сообщили БелТА в концерне.

В Белнефтехиме рассказали, что в результате диалога представители Беларуси и России пришли к единому мнению, что запланированные на 2019 год объемы выручки ОАО "Гомельтранснефть Дружба" должны быть достигнуты.

В следующий раз тарифы могут быть пересмотрены в процессе подведения итогов работы за 2019 год.

 
 
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С 1 сентября стоимость транспортировки российской нефти через территорию Беларуси вырастет на 3,7%, сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехим».
 
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