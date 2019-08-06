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Страница с призывом штурмовать «Зону 51» снова доступна - Facebook назвал ее удаление «ошибкой»
Источник материала: Tut.by
Пару дней назад Facebook
Представитель Facebook сообщил, что удаление было ошибкой, и страница теперь снова доступна.
Уже более 2 миллионов человек указали, что они примут участие в мероприятии 20 сентября под названием «
Напомним, что в конце июня сообщество Shitposting cuz im in shambles в Facebook, специализирующееся на мемах, создало встречу «Штурмуем „Зону 51“. Они не смогут остановить нас всех» и начало
«Зона 51» — военная база, одно из подразделений базы ВВС «Эдвардс». По давно устоявшейся легенде, на этой базе власти США прячут инопланетян и изучают их и их технологии.
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Ранее страницу удалили за «нарушение правил» соцсети.
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