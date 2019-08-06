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Страница с призывом штурмовать «Зону 51» снова доступна - Facebook назвал ее удаление «ошибкой»

07.08.2019 10:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пару дней назад Facebook удалил страницу, на которой велась подготовка к штурму базы США «Зона 51», где люди ожидали увидеть пришельцев. Теперь соцсеть восстановила доступ и даже извинилась за свой поступок. Об этом сообщает Cnet.com


Представитель Facebook сообщил, что удаление было ошибкой, и страница теперь снова доступна.

Уже более 2 миллионов человек указали, что они примут участие в мероприятии 20 сентября под названием «Штурмуем „Зону 51“. Они не могут остановить всех нас». Еще 1,4 миллиона отметили свою заинтересованность в указанном мероприятии.

Напомним, что в конце июня сообщество Shitposting cuz im in shambles в Facebook, специализирующееся на мемах, создало встречу «Штурмуем „Зону 51“. Они не смогут остановить нас всех» и начало планировать штурм. Идея оказалась неожиданно популярной, вскоре «Зону» готово было штурмовать более двух миллионов человек. Организаторы предлагали 20 сентября 2019 года собраться неподалеку от возможного места расположения секретной базы и вместе ринуться к ней, чтобы выжившие смогли увидеть инопланетян.

«Зона 51» — военная база, одно из подразделений базы ВВС «Эдвардс». По давно устоявшейся легенде, на этой базе власти США прячут инопланетян и изучают их и их технологии.

 
 
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