На базе Быховского РОВД прошло заседание комиссии по содействию занятости населения

Источник материала: Маяк Преднепровья

Найти работу, имея в недавнем прошлом судимость, — дело непростое. Ведь сегодня далеко не каждый руководитель готов скрепить подписью трудовые отношения с тем, кто не дружен с законом. Своеобразным посредником в тандеме «соискатель-работодатель» выступает комиссия по содействию занятости населения. Ее заседание прошло на базе отдела внутренних дел райисполкома.









Вакантные места по рабочим специальностям в районе имеются. Под руководством председателя комиссии Вячеслава Сидоренко ее члены индивидуально беседуют с«однажды оступившимися». По ответам последних сразу понятно, у кого по-настоящему сильно желание честно зарабатывать, а кто пришел на мероприятие исключительно «для галочки».

Около десяти лет трудового стажа «насчитал» сам себе первый соискатель. Говорит, выкладывал печи, пас коров. Это об официальных заработках. Плюс поездки в Россию без записи в трудовой книжке. По специальностям работать отказывается, хоть и имеет «корочки» плиточника, штукатура, облицовщика. Мужчина заверил: трудоустраивается на консервно-овощесушильный завод, уже даже медкомиссию прошел.

Следующий быховчанин в свое время прошел обучение на вальщика леса. Сейчас трудится в этой же должности, правда, на испытательном сроке. Зарекомендует себя с положительной стороны — работодатель возьмет на постоянное место.

Быховчанин 1980 г.р. долго пытался озвучить свое последнее место работы, но так его и не вспомнил. Впрочем, вопрос о подборе ему вакансии автоматически снялся, как только выяснилось, что «поднадзорный» в очередной раз совершил правонарушение. А значит, ближайшие три месяца он будет отбывать наказание.

20-летний мужчина уверяет: трудоустройство для него – уже вопрос решенный. Якобы, работать будет на одном из предприятий в Климовичах. Вот только члены комиссии к такой информации относятся скептически. Подобные обещания от быховчанина они слышали уже не раз. Возможно, на этот раз мужчина все же сдержит свое слово.

«Срок осуждения истек, надо идти работать». Такую мысль озвучил следующий соискатель. Ему предложили сразу несколько вакансий. В ближайшее время мужчина пообщается с потенциальными работодателями, а уже после ему следует обратиться в отдел занятости. Там выдадут направление на выбранное место работы, и в таком случае за прохождение медкомиссии платить не нужно.

Единственная женщина, представшая перед членами комиссии, всем хорошо знакома. На подобном мероприятии она присутствует не в первый раз. В перспективе у быховчанки – работа в ПМК-247. Осталось только все та же медкомиссия.

Цифры «МП»:

312 вакансий имеются в Быховском районе,

167 из них – на рабочие специальности.

Алеся МУХАЧЕВА.