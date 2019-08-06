В Быховском районе на жатве трудятся женщины

Источник материала: Маяк Преднепровья

В нынешнюю уборочную страду в числе хлеборобов Быховщины добросовестно трудятся представительницы прекрасной половины человечества. Они за штурвалом комбайнов наравне с мужчинами справляются с важной и ответственной задачей — убирают с полей хлеб.

Первый сезон на уборке урожая в филиале «Мокрянский» ОАО «Быховский КОСЗ» работает молодой комбайнер Юлия Лукашевич. Она в помощниках у опытного комбайнера Михаила Павлова. На счету экипажа уже более 500 тонн намолоченного зерна. Однако такой трудовой тандем сложился случайно.





Юлия родилась и живет в городе Быхове. Несколько лет назад окончила БГСХА, получив специальность маркетолог-экономист. Но по профессии поработать так и не пришлось. Выйдя замуж, с супругом уехала во Францию, прожила там два года. В Париже родился их сын Ярослав. Спустя некоторое время молодая семья вернулась в родные края.

Юлия Лукашевич некоторое время еще «поколесила» по свету. На этот раз судьба ее забросила в Финляндию, куда отправилась через минскую фирму для уборки клубники. Вернувшись на Быховщину, была домохозяйкой, затем работала по уходу за престарелой бабушкой-инвалидом I группы.

Однажды, будучи на даче в деревне Лагодово, Юлия встретилась со своим другом детства Михаилом. В шутку предложила ему на время уборки пойти работать на комбайн и пообещала быть помощником. Сказано — сделано. Михаил прошел медкомиссию, оформился комбайнером в хозяйстве и позвал соседку быть его помощником.

Юлии Лукашевич не привыкать принимать непредсказуемые решения. Тем более, особенных планов на это лето у нее не было. Мама Валентина Николаевна и старшая сестра Оксана даже не удивились, когда она объявила им о решении пойти в комбайнеры. Зато отец Игорь Дмитриевич такого от дочери явно не ожидал, мол, не женская эта работа.

— Неужели молодая женщина, работая с утра до позднего вечера и без выходных, совсем не чувствует усталости? — спрашиваю молодого комбайнера.

— Что вы, конечно, тяжело, — признается она. — Но уже привыкла вставать по первому звонку будильника. С шестилетним Ярославом сейчас помогает мама, забрав внука в деревню, также приучает его к сельскому труду. А там у него и свой помощник есть, собака Джек. Вместе с четвероногим другом пасут уток, гусей, индюков. Так что деревня идет сынишке на пользу. Вот недавно возле дерева сам лестницу смастерил. Достойная смена растет!

Прежде, чем выехать в поле, нужно произвести детальный осмотр техники, очистку от пожнивных остатков, регулировку узлов и агрегатов, заправить ее топливом, и Юля эту работу выполняет наравне с Михаилом.

— Думала, будет сложнее работать на комбайне,— признается Юлия, пока ее «шеф» выгружает намолоченный бункер зерна.

Больше всего трудностей было с ремонтом техники. Зерноуборочный комбайн «Полесье» уже не первый сезон задействован на хлебной ниве. И, чтобы техника не подводила, пришлось усердно потрудиться еще до начала уборочной кампании.

Юлия сама давно имеет водительское удостоверение и управляет легковым автомобилем, теперь вот успешно освоила и сельскохозяйственную технику — комбайн.

«Женщина на корабле» — поначалу подтрунивали мужчины-комбайнеры, но все же приняли ее в свой коллектив. А она, улыбаясь, говорит: за день по несколько раз слезешь и залезешь на комбайн — вот тебе и своеобразный фитнес. А еще в поле увидела вблизи зайца, лису, косулю, лося, а аисты вообще расхаживают, как хозяева.

В кабине комбайна просторно и максимально удобно даже для женщины. Играет музыка, работает кондиционер, можно подзарядить мобильный телефон, а рядом со штурвалом закреплена оригинальная конфетница. Имеются в наличии медицинская аптечка, огнетушители, а также другой инвентарь и средства противопожарной безопасности. Есть рукомойник, салфетки, полотенце, в общем, созданы все условия для плодотворного труда. Кстати, в прошлом году Михаил трудился на отвозке зерна и занял третье место в районе. Постарается экипаж комбайнеров и сейчас быть на передовых позициях.

Тем более, что рядом с ними на уборке урожая трудятся передовики. На отвозке, на автомашине МАЗ-555 работает Леонид Саранков. Не отстает от опытных тружеников молодой водитель Александр Рябцев. С таким составом комбайнеров и водителей филиал «Мокрянский» завершит уборочную кампанию в срок и без потерь.





Наталья ЛЕВАЧКОВА.