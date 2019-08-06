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Ехал на свидание. Пьяный бесправник устроил в Витебске гонки в стиле «Форсаж»
Источник материала: Tut.by
Пьяный бесправник вечером 6 августа устроил на нескольких оживленных улицах в Витебске гонки в стиле «Форсаж». После погони инспеторы составили на мужчину девять протоколов,
Внимание сотрудников ГАИ на проспекте Строителей привлекла Toyota, траектория движения которой показалась подозрительной. Они велели водителю остановиться — но тот только набрал скорость.
Экипаж начал преследовать иномарку. На перекрестке проспекта Строителей с улицей Чкалова водитель Toyota выехал на полосу встречного движения и проехал светофор на красный свет. Затем попытался скрыться от милиции в частном секторе на улице Прибрежной. Здесь он съехал в кювет.
Видео:
За рулем машины оказался 35-летний житель Витебска. У мужчины никогда не было прав. Авто он взял у друга, чтобы съездить к девушке.
На гонщика составили девять протоколов: за выезд на полосу встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, вождение без прав, отсутствие страховки и техосмотра.
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Пьяный бесправник вечером 6 августа устроил на нескольких оживленных улицах в Витебске гонки в стиле «Форсаж». После погони сотрудники Госавтоинспекции составили...
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