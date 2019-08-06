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Ехал на свидание. Пьяный бесправник устроил в Витебске гонки в стиле «Форсаж»

07.08.2019 10:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пьяный бесправник вечером 6 августа устроил на нескольких оживленных улицах в Витебске гонки в стиле «Форсаж». После погони инспеторы составили на мужчину девять протоколов, сообщает ГАИ.


Фото: vk.com/typical_vitebsk

Внимание сотрудников ГАИ на проспекте Строителей привлекла Toyota, траектория движения которой показалась подозрительной. Они велели водителю остановиться — но тот только набрал скорость.

Экипаж начал преследовать иномарку. На перекрестке проспекта Строителей с улицей Чкалова водитель Toyota выехал на полосу встречного движения и проехал светофор на красный свет. Затем попытался скрыться от милиции в частном секторе на улице Прибрежной. Здесь он съехал в кювет.

Видео: «Типичный Витебск»

За рулем машины оказался 35-летний житель Витебска. У мужчины никогда не было прав. Авто он взял у друга, чтобы съездить к девушке.

На гонщика составили девять протоколов: за выезд на полосу встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, вождение без прав, отсутствие страховки и техосмотра.

 
Теги: Витебск
 
 
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Пьяный бесправник вечером 6 августа устроил на нескольких оживленных улицах в Витебске гонки в стиле «Форсаж». После погони сотрудники Госавтоинспекции составили...
 
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