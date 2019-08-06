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Цветотерапия как способ улучшить жизнь

07.08.2019 10:19 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Цветотерапия - это эффективный метод воздействия цветом на наш организм с целью восстановления его нормальной жизнедеятельности. Учеными доказано, что цвет вызывает определенные биохимические реакции в человеческих тканях, стимулирует различные железы и некоторые отделы головного мозга, в том числе и гипофиз. Последний стимулирует выработку целого ряда гормонов, которые отвечают за обмен веществ, сон, аппетит, наше эмоциональное состояние, сексуальное возбуждение и пр. Иначе говоря, то, как мы себя чувствуем, во многом зависит от цветов, которыми мы окружены. 

Цветотерапия как способ улучшить жизнь

Открытие Гхадиали

В начале 30-х гг. ХХ века терапевтический эффект, который оказывают на организм различные цвета, был описан индийским ученым Д.Р. Гхадиали. По его мнению, органы и системы тела чувствительны к определенным цветам, которые стимулируют или замедляют их действие. Зная это, можно использовать различные цвета с лечебной целью.

Современные представления

В середине 50-х гг. швейцарский ученый Макс Люшер составил оригинальный цветовой тест. После многих экспериментов из 4500 тонов и оттенков были выбраны цвета, наиболее ярко влияющие на физиологию и психологию человека. Исследования, проведенные Люшером, показали, что цвет может изменить функции некоторых систем человеческого организма. Например, оранжево-красный меняет частоту пульса, дыхания, давления крови и в целом оказывает возбуждающее действие. Темно-синий цвет, напротив, приносит успокоение. По мнению психологов, язык цветов универсален, он действует независимо от религии и национальности.

Цветотерапия как способ улучшить жизнь

Немного истории

Цветотерапия как способ лечения использовалась еще в древнем Египте, Индии, Китае, на Руси и во многих странах мира. Например, китайские врачи при лечении желудка использовали желтый цвет, а больным скарлатиной рекомендовали носить красные шарфы. Аналогично при скарлатине поступали наши прадеды-славяне. Также наши предки считали, что для того, чтобы прошла желтуха, необходимо носить «золотые» бусы. В трудах знаменитого персидского философа и врача Ибн Сина, известного в Европе под именем Авиценна, находим упоминание о том, что больному, истекающему кровью, нельзя смотреть на красное, а нужно останавливать взгляд на синем, обладающем успокоительными свойствами. Подобных примеров история знает множество. Но оформляться в отдельное направление науки, занимающееся изучением целительных свойств цветов, цветотерапия начала лишь в XIX веке, когда английские ученые Д. Даун и Г. Блант доказали, что ультрафиолетовое излучение обладает лечебными свойствами и может использоваться для терапии кожных заболеваний и рахита. С тех пор метод лечения цветом стал настолько популярным, что сегодня часто используется в медицинской практике для борьбы с серьезными заболеваниями.

Цвет в доме и офисе

Неудивительно, что цвет имеет колоссальное значение в дизайне помещений. Но важна здесь не только эстетическая составляющая, но и медицинская: различные цвета по-разному влияют на физическое и психическое самочувствие человека, поэтому при отделке дома или офиса необходимо учитывать «азбуку цвета». К примеру, если помещение выполнено в черных и серых тонах без ярких акцентов, у обитателей комнат через некоторое время развивается депрессивное состояние. И чем чаще и дольше люди пребывают «в объятьях» такой цветовой гаммы, тем тяжелее будут последствия. Иногда, чтобы справиться с симптомами расстройства, приходится прибегать к помощи медицинских препаратов. Но самое верное решение – изменить дизайн помещения, а еще лучше – заранее продумать цветовое оформление дома или офиса. Чтобы убедиться в истинности того, что цвет обладает невероятным значением, достаточно вспомнить средневековые витражи из цветного стекла. Проходя через них, свет создавал в церквях праздничную атмосферу – и это несмотря на то, что архитектура тех времен была довольно мрачной.

Цветотерапия как способ улучшить жизнь

«Азбука цвета»

Белый

Восприятие белого цвета отличается у людей, принадлежащих к разным культурам и религиям. Для представителей одной культуры белый цвет – символ чистоты и безгрешности, для других – ассоциируется с трауром. Для славян характерно восприятие белого как цвета добра и целомудрия. Отсюда корни выражения «белый свет» и белоснежное платье невесты. Белый цвет вселяет надежду, успокаивает и придает силы. Если на протяжении всего дня вам пришлось ходить в темной одежде и вы хотите избавиться от негативных мыслей и повседневных забот, придя домой оденьте светлую одежду.

Черный

Его восприятие также неоднозначно. «Видеть мир в черном цвете» — широко употребляемая поговорка, и это говорит о многом. Цвет мрака, нечистой силы или покоя и изящества? Очень многое здесь зависит от индивидуальных особенностей человека, выяснить которые и необходимо цветотерапевту. Как правило, этот цвет отвечает за организованность и проявление силы воли. Как известно из уроков физики, он поглощает весь цветовой спектр, поэтому включает все целебные качества всех цветов. Но, несмотря на это, не стоит им злоупотреблять в одежде и интерьере, так как это может привести к плохому настроению и подавленности.

Красный

Замечено, что красный цвет возбуждает психику, вызывает ускоренное сердцебиение и даже активизацию мышечной деятельности. Цвет теплый и живительный. Однако избыток красного не рекомендован раздражительным людям и тем, кто страдает избыточной массой тела. Он вызывает возбуждение нервной системы и быстро вызывает усталость.

Синий

Цвет покоя. Успокоит нервную систему перед сном, снимет излишнюю нервозность и возбуждение. Цветотерапия использует синий цвет для облегчения болезненного состояния ипохондриков и меланхоликов. Он положительно действует на укрощение аппетита.

Голубой

Цвет водной стихии. Цвет легкости и невесомости. Станет хорошим помощником для снятия усталости после тяжелого дня. Положительно влияет на больных гипотензией. Но все же избыток голубого цвета может привести к охлаждению и отчуждению в отношениях любящих людей. Как и синий, является цветом, сдерживающим аппетит.

Желтый

Действие желтого цвета на человека полностью противоположно действию синего. Накормить ребенка, который плохо ест и доставляет при этом массу хлопот, из посуды желтого цвета будет гораздо проще, потому что этот цвет прекрасно возбуждает аппетит. Все оттенки желтого тонизируют нервную систему, могут поднимать самооценку человека и стимулировать умственные способности. Это стоит взять на заметку тем, кто собирается делать ремонт в детской комнате.

Зеленый

Цвет жизнеутверждающий. Ассоциируется с природой, молодостью, свежестью. Способен успокаивать и умиротворять. Цветотерапевты рекомендуют использовать его людям, переживающим большие психоэмоциональные и зрительные нагрузки. Все оттенки зеленого цвета благоприятно действуют на способность концентрировать внимание. Однако темные оттенки зеленого могут подавлять и даже вызывать депрессию.

Коричневый

Цвет стабильности. Светлые оттенки коричневого создают ощущение защищенности, а темно-коричневый цвет привнесет уют и тепло. Излишек коричневого может привести к легкой форме меланхолии.

Оранжевый

Воздействие оранжевого цвета на психику схоже с воздействием красного. Он поможет раскрепоститься, создать хорошее настроение. Так же, как желтый и красный, возбуждает аппетит.

Розовый

Настроит на романтический лад. Ассоциируется с незащищенностью и наивностью. В большом количестве розовый цвет, скорее всего, быстро вызовет усталость и чувство неудовлетворенности, поэтому злоупотреблять им не стоит.

Цветотерапия в интерьере

Чтобы поднять жизненный тонус, рекомендуется использовать яркий желтый или оранжевый цвет. Также можно поставить в доме зеленый абажур. Габаритную мебель, аксессуары выбирайте спокойных пастельных тонов: светло-желтый, светло-зеленый, голубой. Они успокаивают и не раздражают глаз.

Цветотерапия как способ улучшить жизнь

Для повышения жизненного тонуса и улучшения настроения цветотерапевты советуют поставить на подоконник растения с яркими цветками (красный, оранжевый), повесить на стену картину с изображением природы (горы, солнце, море, цветы).

Не стоит ставить мебель лилового и голубого цвета в гостиной и других комнатах, где вы проводите много времени, так как это может вызвать вялость и апатию. А вот для спальни такие цвета прекрасно подойдут — они успокоят и помогут быстро уснуть.

Хандра, длительная психоэмоциональная нагрузка, физическая усталость – прекрасный повод попробовать на себе воздействие цветотерапии. Полученные результаты удивят и порадуют вас.

 

По материалам psychologos.ru, bestlavka.ru

 
 
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Цветотерапия - это эффективный метод воздействия цветом на наш организм с целью восстановления его нормальной жизнедеятельности. Учеными доказано, что цвет...
 
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