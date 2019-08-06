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Мост через Сож в Славгороде планируют достроить до конца года

07.08.2019 10:04 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Мост через Сож в Славгороде планируют запустить в работу до конца текущего года, сообщает mogilevnews.by  со ссылкой на  комитет по архитектуре и строительству Могилевского облисполкома.

Протяженность моста составит 500 м, весь построенный участок займет около 7 км. Он соединит два района – Славгородский и Краснопольский, обеспечив между ними бесперебойное круглогодичное сообщение.

"В объезд дорога занимает около ста километров. Напрямую через реку – всего полкилометра. Для районов это будет первая постоянная переправа", - отмечает издание.

Ранее на реке возводили сезонные понтоны, которые демонтировали с наступлением заморозков.

Строительство стационарного моста через Сож началось осенью 2016 года. Инженерный объект возводят на 5-м км автодороги Р140 Славгород – Краснополье.

 
 
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Мост через Сож в Славгороде планируют запустить в работу до конца текущего года, сообщает mogilevnews.by  со ссылкой на  комитет по архитектуре и строительству...
 
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