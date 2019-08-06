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Азаренко вышла во второй круг турнира в Торонто, Соболенко проиграла

07.08.2019 10:00 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко продолжает наращивать обороты и одерживать победы. В Торонто она одержала победу над итальянкой Камилой Джорджи и вышла во второй круг соревнований.

Матч между соперницами длился два сета, которые завершились с одинаковым счетом – 6:2, 6:2. Азаренко занимает 39-е место в рейтинге WTA, Джорджи – 52-е.

Азаренко вышла во второй круг турнира в Торонто, Соболенко проиграла
Во втором круге престижного теннисного турнира Азаренко сыграет с находящийся выше ее в рейтинге (33-е место) Даяной Ястремской из Украины. Девушка уже успела стать автором первой сенсации в Торонто, обыграв в первом круге Джоанну Конту.

А вот первая ракетка Беларуси Арина Соболенко, входящая в ,ТОП-10 мирового тенниса, проиграла. В первом круге она в напряженном матче уступила россиянке Анастасии Павлюченковой – 3:6, 6:3, 5:7.

 
 
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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко продолжает наращивать обороты и одерживать победы. В Торонто она одержала победу над итальянкой Камилой Джорджи и вышла...
 
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