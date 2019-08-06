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Азаренко вышла во второй круг турнира в Торонто, Соболенко и Саснович – нет

07.08.2019 10:33 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Азаренко вышла во второй круг турнира в Торонто, Соболенко и Саснович – нет
Фото: / TUT.by

В Торонто проходит престижный женский теннисный турнир с призовым фондом около $2,8 млн. В борьбу вступили три белорусские спортсменки.

Азаренко вышла во второй круг турнира в Торонто, Соболенко и Саснович – нет Соболенко остановилась в шаге от титула на турнире в американском Сан-Хосе

Лучше всех из наших теннисисток это удалось Виктории Азаренко (39-е место в рейтинге WTA). В первом круге белоруска не оставила шансов итальянке Камиле Джорджи (52), обыграв ее в двух сетах – 6:2, 6:2. Следующей соперницей Азаренко станет молодая украинка Даяна Ястремская (33). Матч предварительно состоится 7 августа в 18.00 по белорусскому времени. Виктория Азаренко также выступает в парном разряде с австралийкой Эшли Барти.

А вот две другие белоруски не сумели преодолеть барьер первого круга. Арина Соболенко (9) довольно неожиданно уступила россиянке Анастасии Павлюченковой (44) – 6:3, 3:6, 5:7, а Александра Саснович (46) не смогла обыграть бельгийку Элизе Мертенс (20) – 6:3, 3:6, 1:6.

Тем временем, в Монреале продолжает выступление на престижном теннисном турнире первая ракетка Беларуси у мужчин Илья Ивашко (125-е место в рейтинге ATP). Наш спортсмен преодолел два круга квалификации, а также стартовый раунд основной сетки. За выход в 1/8 финала Илья Ивашко поспорит с сильным французом Гаэлем Монфисом (20). Матч предварительно состоится 7 августа в 22.00 по белорусскому времени.

Турниры в Торонто и Монреале завершатся 11 августа.

 
 
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В канадском Торонто продолжается теннисный турнир категории «Премьер 5» с призовым фондом около $2,8 млн.
 
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