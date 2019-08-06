Больше оружия на руках - больше убийств? Ищем ответ в цифрах

Источник материала: Tut.by

Трагедии, потрясшие Америку в субботу, в очередной раз подняли вопрос, влияет ли свободное приобретение огнестрельного оружия и его количество на руках у граждан на риск повторения шутинга. Сторонники этой версии приводят в пример США, где «огнестрел» легален для гражданских, а новости о стрельбе появляются сравнительно часто. Противники утверждают, что зависимость не доказана. 42.TUT.BY, опираясь на открытые источники, попробовал узнать, за кем правда.

Однако здесь возникает сразу несколько сложностей. Прежде всего информация о количестве убийств, совершаемых с помощью огнестрельного оружия, по разным странам предоставляется за разные годы или же ее нет вовсе.

Далеко не все владельцы оружия спешат его зарегистрировать, а методы подсчета незарегистрированного «огнестрела» несовершенны. Так, для Беларуси Small Arms Survey насчитал при 130 000 единиц зарегистрированного оружия целых 451 000 незарегистрированного (данные получены путем «сравнения аналогов»). Соответственно, узнать, сколько «стволов» на руках у населения, точно не получится.

И все же, опираясь на известную статистику, мы попробуем сделать выводы.

Чтобы увидеть разные слои карты, переключите с «Количество единиц оружия на 100 человек» на «Жертвы огнестрельного оружия на 100 тысяч человек».

Источники: Small Arms Survey , UNODC

Больше всего оружия у населения США — 393 миллиона штук. На сто человек в этой стране приходится не менее чем 120,5 ствола.

Из развитых стран большим объемом оружия на руках могут «похвастаться» Канада (12,7 млн, или 34,7 на 100 человек), Финляндия, Австрия, Норвегия, Исландия и Швейцария.

В Восточной и Юго-Восточной Европе много оружия в Сербии и Черногории (почти 40 единиц оружия на 100 человек в обеих странах), Северной Македонии, Косово — словом, преимущественно в балканских странах.

Азиатские государства сравнительно слабо насыщены оружием. Среди арабских стран резко выделяется Йемен с более чем 50 стволами на 100 человек. Не очень много «огнестрела» в Африке и Южной Америке, разве что Уругвай и Фолклендские острова составляют исключение.

Есть ли связь между шутингом и количеством оружия на руках?

Попробуем проследить закономерность «насыщенность оружием/количество убийств». Статистика по убийствам на 100 000 населения у нас есть не по всем странам (те, по которым она отсутствует, обозначены на карте серым). Но есть цифры для достаточного количества государств, что позволяет сделать выводы.

Итак, очевидными лидерами по количеству убитых из огнестрельного оружия людей оказываются страны Латинской Америки и ЮАР. Больше всего людей гибнет в Гондурасе (68,43 на 100 тысяч населения), Сальвадоре (39,9), Венесуэле (38,97), Гватемале (34,81) и Колумбии (27,09). Если соотнести цифры с количеством оружия на руках в этих государствах, окажется, что ни одно из них даже приблизительно не может похвастаться лидерством по числу «стволов» на 100 человек. Зато насыщенный оружием Уругвай имеет сравнительно скромный показатель по убийствам (2,8 на 100 000, что не идет ни в какое сравнение с вышеперечисленными странами). Население ЮАР, также лидирующей по убийствам с использованием огнестрельного оружия, по статистике имеет меньше «стволов» на руках, чем большинство европейских стран.

Проанализируем ситуацию с лидерами по количеству оружия. Здесь ситуация довольно стабильная: количество убийств на 100 000 населения в развитых странах, где у населения хранится большая часть мирового «огнестрела», очень мало.

США действительно выделяются на фоне Европы: здесь приходится 2,97 убийства с использованием огнестрельного оружия на 100 000 человек. Однако этот показатель втрое уступает соседней Мексике (9,97), где стволов на 100 человек почти вдесятеро меньше (12,9 против 120,5).

Европейские страны, как видно на карте, отличаются очень низким процентом убитых с использованием огнестрельного оружия. При этом один из самых низких показателей — в Норвегии, где оружия очень много. Правда, балканские страны, где оружия немало, имеют несколько повышенный уровень убийств на 100 000 человек.

Беларусь находится достаточно высоко в «европейском» списке по количеству застреленных: у нас приходится 0,12 убийства на 100 000 населения.

Но мы не можем вывести однозначную зависимость между количеством убийств из огнестрельного оружия и его наличием у населения. Для этого следует провести не только статистические, но и социологические, психологические и другие исследования.