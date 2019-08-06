Источник материала: Новости Волковыска

Парламентские выборы пройдут в Беларуси в ноябре 2019 года. 7 ноября пройдет голосование местных советов депутатов за кандидатов в Совет Республики, 17 ноября - общенародное голосование за депутатов Палаты представителей.

Постановлением Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов от 6 августа 2019 г. № 22 по представлению облисполкома образован Волковысский избирательный округ № 48 по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

В избирательный округ включены Волковысский район и часть Свислочского района в границах Порозовского сельсовета с количеством избирателей – 56 719.

Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Волковыск, ул. Дзержинского, 3.