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Фильм о войне, который снимали в Беларуси, назвали лучшим в Америке

07.08.2019 10:22 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Американский ресурс Screen Rant, основная тема которого — кино, составил собственный рейтинг десяти лучших фильмов о Второй мировой войне. Лучшей признали кинокартину «Иди и смотри», которую снимали в Беларуси.

На первом месте оказался советский двухсерийный фильм режиссера Элема Климова. Основа сюжета — произведения беларуского писателя Алеся Адамовича «Хатынская повесть», «Партизаны» и «Каратели». Интересно, что сперва сценарий назывался «Убить Гитлера» — Климов задумывал его в глобальном смысле, как призыв убить темное начало, в первую очередь в себе.

Действие фильма разворачивается на территории Беларуси в 1943 году. Главный герой — беларуский мальчик Флера (уменьшительное от Флориан) — несмотря на протесты матери, уходит в партизанский отряд. Командир отряда, чтобы уберечь подростка, оставляет его при хозвзводе. Флера переживает все страхи того времени и на второй день появляется в кадре с лицом старика, искаженным ужасом и болью.

Запуск фильма в производство начался в 1977 году. Над ним работали киностудии «Беларусьфильм» и «Мосфильм», а на экраны он вышел летом 1985 года. Как позже рассказывал Климов, за рубежом кино произвело на зрителей такое сильное впечатление, что во время сеансов дежурили кареты «скорой помощи», увозя слишком впечатлительных людей.

 

 
 
Ссылка на источник 24
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Американский ресурс Screen Rant, основная тема которого — кино, составил собственный рейтинг десяти лучших фильмов о Второй мировой войне. Лучшей признали кинокартину...
 
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