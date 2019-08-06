Седан Tesla Model 3 стал агрессивнее благодаря ателье Novitec

Источник материала: Tut.by

Немецкая компания Novitec, известная в основном пакетами доработок для престижных суперкаров европейских марок, среди которых Ferrari, Lamborghini и McLaren, пару лет назад обратило взоры и на электрокары . И, разумеется, это Tesla! И теперь вслед за старшими Model S и Model X в поле зрения немецкого бюро попал базовый седан Model 3 .





Сразу отметим, что в электромоторы и тяговую батарею моделей Tesla фирма не вмешивается. Так и в этот раз — доработанная Model 3 в первую очередь выделяется новым аэродинамическим обвесом из углеволокна, включающим передний сплиттер, боковые накладки, задний спойлер и элемент диффузора. Завершают облик 21-дюймовые кованые колесные диски, созданные совместно с компанией Vossen.





Также комплект доработок предусматривает занижение подвески Model 3 благодаря установке новых спортивных пружин — электромобиль присел примерно на 30 мм ближе к земле. При желании дорожный просвет можно уменьшить и на 40 мм с помощью спортивной подвески Novitec, основные компоненты которой сделаны из алюминия.





Также немцы предлагают для электрического седана множество вариантов персонализации интерьера, в отделке которого широко используется высококачественная кожа и алькантара. О стоимости пакета доработок для Model 3 в Novitec не обмолвились.