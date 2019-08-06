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Шок такой, что трудно дышать. Какой запомнили Аллу Вербер

07.08.2019 10:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Шестого августа не стало Аллы Вербер. Фэшн-директор ЦУМа Москвы умерла от инфаркта на итальянском курорте. Об этом сообщил ее друг и журналист Олег Шаран. Новость о смерти стала настоящим шоком для многих. Звезды не смогли не почтить память Аллы в соцсетях.

Пресс-служба ЦУМ Москва:
Невозможно подобрать слова, чтобы описать глубину утраты, которую чувствует каждый человек, который был знаком с Аллой Константиновной.

Александр Васильев

Шок такой, что трудно дышать. Какой запомнили Аллу Вербер
Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev

Историк моды Александр Васильев вспомнил Аллу Вербер как женщину-праздник. Он написал об особенной энергии этой женщины, о том, что мир моды будет носить траур.

«Это очень неожиданный конец для очень жизнелюбивой женщины».

Маша Федорова

Шок такой, что трудно дышать. Какой запомнили Аллу Вербер
Фото: instagram.com/mashavoguerussia

Главный редактор Vogue Russia написала в своем Instagram-аккаунте о шоке, который испытывает от новости о смерти Аллы Вербер.

«Запомню ее такой. Королевй. Матерью. Другом. Светлым, солнечным, душевным. Широкой души. Невероятной энергетики. Красоты. Самоиронии».

Маша Федорова назвала Аллу Вербер царицей и поблагодарила за уроки добра и любви к жизни.

Алена Долецкая

Шок такой, что трудно дышать. Какой запомнили Аллу Вербер
Фото: instagram.com/alionadol

Экс-редактор Vogue Russia опубликовала в своем аккаунте не только фото с добрыми словами об Алле Вербер. Алена Долецкая поделилась с подписчиками видео с участием Аллы, в котором она делится мыслями. Писательница подписала видеозапись призывом вспомнить голос великой Аллы Вербер.

«Потеря близкого друга и по-настоящему масштабного человека невыносимо тяжела».

Ксения Собчак

Шок такой, что трудно дышать. Какой запомнили Аллу Вербер
Фото: instagram.com//xenia_sobchak

Ксения Собчак в своем посте, посвященном Алле Вербер, написала, что в России ушла целая эпоха фешн-бизнеса. Ксения назвала Аллу трудягой, профессионалом и ярчайшей женщиной.

«She is a “character” говорили про тебя люди из индустрии моды по всему миру. И кажется, что все это не может быть правдой и завтра ты хитро улыбнешься...»

Любовь Успенская

Шок такой, что трудно дышать. Какой запомнили Аллу Вербер
Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Любовь Успенская поделилась эмоциями со своими подписчиками в Instagram. Она рассказала, что видела Аллу Вербер свежей и радостной за пару дней до смерти.

«Она могла ещё прожить очень много счастливых дней, но сегодня я узнала, что она умерла. Это безумно ужасная новость для меня. Я не могу передать словами, как я скорблю и как мне сложно в это поверить. Мой добрый и преданный друг, ты навсегда останешься в моем сердце и в моей памяти».

Филипп Киркоров

Шок такой, что трудно дышать. Какой запомнили Аллу Вербер
Фото: instagram.com/fkirkorov

Филипп Киркоров написал объемный пост о теплых отношениях с Аллой Вербер, рассказал о том, какой она была блестящей женщиной, как любила жизнь и «смеялась больше, громче и звонче всех». Киркоров рассказал, что все любили спросить фешн-совет у Аллы Вербер, а она щедро ими делилась.

«Кто бы мог подумать, что это будет наше с тобой последнее совместное фото за четверть века нашей с тобой дружбы… В это НЕВОЗМОЖНО поверить…Я плачу, горько плачу…»

Валерия

Шок такой, что трудно дышать. Какой запомнили Аллу Вербер
Фото: instagram.com/valeriya

Певица Валерия опубликовала фото с Аллой Вербер и, не сдерживая эмоций, поделилась своим шоком от новости о смерти. Валерия отметила душевность, гостеприимность и жизнерадостность Аллы Вербер.

Алла Вербер была вице-президентом Mercury и фэшн-директором ЦУМа и ДЛТ в Москве. Она присоединилась к Mercury в 1995 году и с тех пор не сдавала позиции. Она исполняла мечту: сделать компанию Mercury, ЦУМ и ДЛТ лидерами на рынке, а также стандартом качества для любителей и ценителей моды.

Люди в материале: Алла Вербер, Алена Долецкая, Филипп Киркоров, Валерия, Любовь Успенская, Ксения Собчак, Александр Васильев, Маша Федорова
 
Теги: Новости
 
 
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Шестого августа не стало Аллы Вербер. Фэшн-директор ЦУМа Москвы умерла от инфаркта на итальянском курорте. Об этом сообщил ее друг и журналист Олег Шаран. Новость о...
 
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