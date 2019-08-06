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Шок такой, что трудно дышать. Какой запомнили Аллу Вербер
Источник материала: СТВ
Шестого августа не стало Аллы Вербер. Фэшн-директор ЦУМа Москвы умерла от инфаркта на итальянском курорте. Об этом
Пресс-служба ЦУМ Москва:
Александр Васильев
Историк моды Александр Васильев вспомнил Аллу Вербер как женщину-праздник. Он написал об особенной энергии этой женщины, о том, что мир моды будет носить траур.
Маша Федорова
Главный редактор Vogue Russia написала в своем Instagram-аккаунте о шоке, который испытывает от новости о смерти Аллы Вербер.
Маша Федорова назвала Аллу Вербер царицей и поблагодарила за уроки добра и любви к жизни.
Алена Долецкая
Экс-редактор Vogue Russia опубликовала в своем аккаунте не только фото с добрыми словами об Алле Вербер. Алена Долецкая поделилась с подписчиками видео с участием Аллы, в котором она делится мыслями. Писательница подписала видеозапись призывом вспомнить голос великой Аллы Вербер.
Ксения Собчак
Ксения Собчак в своем посте, посвященном Алле Вербер, написала, что в России ушла целая эпоха фешн-бизнеса. Ксения назвала Аллу трудягой, профессионалом и ярчайшей женщиной.
Любовь Успенская
Любовь Успенская поделилась эмоциями со своими подписчиками в Instagram. Она рассказала, что видела Аллу Вербер свежей и радостной за пару дней до смерти.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров написал объемный пост о теплых отношениях с Аллой Вербер, рассказал о том, какой она была блестящей женщиной, как любила жизнь и «смеялась больше, громче и звонче всех». Киркоров рассказал, что все любили спросить фешн-совет у Аллы Вербер, а она щедро ими делилась.
Валерия
Певица Валерия опубликовала фото с Аллой Вербер и, не сдерживая эмоций, поделилась своим шоком от новости о смерти. Валерия отметила душевность, гостеприимность и жизнерадостность Аллы Вербер.
Алла Вербер была вице-президентом Mercury и фэшн-директором ЦУМа и ДЛТ в Москве. Она присоединилась к Mercury в 1995 году и с тех пор не сдавала позиции. Она исполняла мечту: сделать компанию Mercury, ЦУМ и ДЛТ лидерами на рынке, а также стандартом качества для любителей и ценителей моды.
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Шестого августа не стало Аллы Вербер. Фэшн-директор ЦУМа Москвы умерла от инфаркта на итальянском курорте. Об этом сообщил ее друг и журналист Олег Шаран. Новость о...
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