ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Собрать в школу вместе. Волонтёры помогают сиротам и многодетным семьям подготовиться к 1 сентября

07.08.2019 10:39 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Собирать школьные портфели всем тем, кому нужна поддержка, в Беларуси стала доброй традицией,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Собрать в школу вместе. Волонтёры помогают сиротам и многодетным семьям подготовиться к 1 сентября

В 2019 году помогать подготовиться к 1 сентября школьникам будет целая армия волонтёров. Привлечь белорусов к благотворительности взялись сразу несколько общественных организаций.

Собрать в школу вместе. Волонтёры помогают сиротам и многодетным семьям подготовиться к 1 сентября

В ближайшие недели приобщиться к общему делу можно будет в большинстве крупных торговых объектов страны. Первые пункты добрых дел уже заработали в Гомеле.

Собрать в школу вместе. Волонтёры помогают сиротам и многодетным семьям подготовиться к 1 сентября

Все желающие могут приобрести и оставить здесь канцелярские товары, спортивные принадлежности, развивающие игры, учебные пособия, школьную одежду или обувь. Каждая вещь найдёт того, кто в ней действительно нуждается, ещё до 1 сентября.

Собрать в школу вместе. Волонтёры помогают сиротам и многодетным семьям подготовиться к 1 сентября

Максим Горобец, участник акции:
Да, это наше будущее. Обязаны помогать тем, кто оказался в сложной ситуации.

Собрать в школу вместе. Волонтёры помогают сиротам и многодетным семьям подготовиться к 1 сентября

Жанна Жданович, заместитель начальника главного управления образования Гомельского облисполкома:
Мы знаем, что сумма приличная – от 500 рублей и выше – нужно для того, чтобы собрать детей. В первую очередь в зоне внимания – дети-сироты. В Гомельской области их свыше 3,5 тысяч. И, конечно, многодетные семьи, которым хотелось бы оказать содействие.

Собрать в школу вместе. Волонтёры помогают сиротам и многодетным семьям подготовиться к 1 сентября

Следующий этап состоится накануне Дня знаний. Собранные портфели в торжественной обстановке обретут своих маленьких хозяев. Желающие купить и вручить ранец лично могут обратиться в любой отдел образования и оказать помощь адресно, конкретному ребёнку.

Люди в материале: Максим Горобец, Жанна Жданович
 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Собирать школьные портфели всем тем, кому нужна поддержка, в Беларуси стала доброй традицией,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бобруйске открылась выставка международного пленэра по керамике "Арт-Жыжаль"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика