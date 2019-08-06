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Собрать в школу вместе. Волонтёры помогают сиротам и многодетным семьям подготовиться к 1 сентября
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Собирать школьные портфели всем тем, кому нужна поддержка, в Беларуси стала доброй традицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2019 году помогать подготовиться к 1 сентября школьникам будет целая армия волонтёров. Привлечь белорусов к благотворительности взялись сразу несколько общественных организаций.
В ближайшие недели приобщиться к общему делу можно будет в большинстве крупных торговых объектов страны. Первые пункты добрых дел уже заработали в Гомеле.
Все желающие могут приобрести и оставить здесь канцелярские товары, спортивные принадлежности, развивающие игры, учебные пособия, школьную одежду или обувь. Каждая вещь найдёт того, кто в ней действительно нуждается, ещё до 1 сентября.
Максим Горобец, участник акции:
Жанна Жданович, заместитель начальника главного управления образования Гомельского облисполкома:
Следующий этап состоится накануне Дня знаний. Собранные портфели в торжественной обстановке обретут своих маленьких хозяев. Желающие купить и вручить ранец лично могут обратиться в любой отдел образования и оказать помощь адресно, конкретному ребёнку.
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Новости Беларуси. Собирать школьные портфели всем тем, кому нужна поддержка, в Беларуси стала доброй традицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
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