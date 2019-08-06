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Золотовалютные резервы Беларуси на 1 августа выросли до $8,6 млрд

07.08.2019 10:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Золотовалютные резервы Беларуси на 1 августа выросли до ,6 млрд
Фото из открытых источников

Международные резервные активы Беларуси на 1 августа, по предварительным данным, составили $8 млрд 627,9 млн (в эквиваленте), сообщили в Национальном банке. За июль золотовалютные резервы выросли на $337,1 млн (на 4,1%).

Золотовалютные резервы Беларуси на 1 августа выросли до ,6 млрд Инфляция к концу года стабилизируется вблизи 5% - Нацбанк

В июле правительством и Национальным банком исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму около $500 млн.

Сообщается, что увеличению уровня золотовалютных резервов в июле способствовали покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее $7,1 млрд.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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За июль золотовалютные резервы выросли на $337,1 млн.
 
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