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Золотовалютные резервы Беларуси на 1 августа выросли до $8,6 млрд
07.08.2019 10:55 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Международные резервные активы Беларуси на 1 августа, по предварительным данным, составили $8 млрд 627,9 млн (в эквиваленте), сообщили в
В июле правительством и Национальным банком исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму около $500 млн.
Сообщается, что увеличению уровня золотовалютных резервов в июле способствовали покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте.
Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее $7,1 млрд.
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За июль золотовалютные резервы выросли на $337,1 млн.
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