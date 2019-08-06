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Все смартфоны с процессорами Snapdragon подвержены взлому по воздуху

07.08.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

В смартфонах под управлением операционной системы Android часто находят уязвимости, позволяющие злоумышленникам получить доступ к личным данным пользователя. Правда, в большинстве случаев для этого используются заражённые приложения. Специалисты в области безопасности из китайской компании Tencent обнаружили критический баг в чипах Snapdragon, позволяющий взломать любое устройство через Wi-Fi.

Все смартфоны с процессорами Snapdragon подвержены взлому по воздуху

Сотрудники Tencent Blade на мероприятии по кибербезопасности Black Hat в Лас-Вегасе продемонстрировали, как хакеры могут взломать практически все устройства на базе процессора Qualcomm Snapdragon при подключении Wi-Fi сети жертвы. Пара уязвимостей, получившая название QualPwn, позволяет злоумышленнику получить полный доступ к личным данным пользователей.

Эксплойт обнаружен в способе подключения чипов Snapdragon к сетям Wi-Fi. Хакеры могут отправлять вредоносные пакеты данных по беспроводной сети, а затем запускать код для получения полного контроля над устройством жертвы. По словам специалистов, в зоне риска находятся практически все гаджеты на базе процессоров Snapdragon 835 и Snapdragon 845. В качестве примера взлом демонстрировался на Google Pixel 2.

Компания Qualcomm заявила, что уже выпустила патч, исправляющий обе уязвимости, и предупредила всех партнёров, чтобы те могли подготовиться к рассылке исправлений. В отчёте Qualcomm также говорится, что проблема была обнаружена практически во всех моделях Snapdragon.

Как сообщается, уязвимость QualPwn была исправлена с обновлением безопасности Android от августа 2019 года. Специалисты рекомендуют пользователям установить это обновление сразу по возможности.

 
 
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В смартфонах под управлением операционной системы Android часто находят уязвимости, позволяющие злоумышленникам получить доступ к личным данным пользователя....
 
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