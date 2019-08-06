В России представят самолёт с водородным двигателем

Источник материала: Новости Хотимска

Российские инженеры разработали уникальную модель двигателя для самолётов на водородном топливе. Речь не о «бумажном» прототипе — действующую модель летательного аппарата с практически бесшумной силовой установкой нового поколения представят на выставке МАКС-2019 уже в конце текущего месяца.





По заявлению разработчиков, эффективность водородного двигателя в 2,8 раза выше, чем у традиционных ДВС на керосине. В отличие от классического авиационного топлива, водород не сжигается, а вступает в электрохимическую реакцию с кислородом. Получившаяся в процессе их взаимодействия электроэнергия используется для вращения винтов, а из «выхлопной трубы» в атмосферу выбрасывается безвредный для экологии водяной пар..

Топливный элемент для двигателя разработан в Институте проблем химической физики РАН в Черноголовке. Силовая установка (двигатель, аккумулятор для форсирования мощности на взлётных режимах, система управления и обвязка топливного элемента) создана в Центральном институте авиационного моторостроения им. П.И.Баранова. Первым летательным аппаратом с новой силовой установкой станет двухместный самолёт российского производства «Сигма-4».

По мнению российских учёных, разработка найдёт применение в сельском хозяйстве и в качестве аэротакси, а воодородные топливные элементы в различных модификациях могут также применяться в кораблях, вездеходах, автомобилях и даже бытовой технике и гаджетах. Предположительно, массовый переход на водородные двигатели станет возможен не раньше середины текущего века.