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В России представят самолёт с водородным двигателем

07.08.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Российские инженеры разработали уникальную модель двигателя для самолётов на водородном топливе. Речь не о «бумажном» прототипе — действующую модель летательного аппарата с практически бесшумной силовой установкой нового поколения представят на выставке МАКС-2019 уже в конце текущего месяца.

В России представят самолёт с водородным двигателем

По заявлению разработчиков, эффективность водородного двигателя в 2,8 раза выше, чем у традиционных ДВС на керосине. В отличие от классического авиационного топлива, водород не сжигается, а вступает в электрохимическую реакцию с кислородом. Получившаяся в процессе их взаимодействия электроэнергия используется для вращения винтов, а из «выхлопной трубы» в атмосферу выбрасывается безвредный для экологии водяной пар..

Топливный элемент для двигателя разработан в Институте проблем химической физики РАН в Черноголовке. Силовая установка (двигатель, аккумулятор для форсирования мощности на взлётных режимах, система управления и обвязка топливного элемента) создана в Центральном институте авиационного моторостроения им. П.И.Баранова. Первым  летательным аппаратом с новой силовой установкой станет двухместный самолёт российского производства «Сигма-4».

По мнению российских учёных, разработка найдёт применение в сельском хозяйстве и в качестве аэротакси, а воодородные топливные элементы в различных модификациях могут также применяться в кораблях, вездеходах, автомобилях и даже бытовой технике и гаджетах. Предположительно, массовый переход на водородные двигатели  станет возможен не раньше середины текущего века.

 
 
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Российские инженеры разработали уникальную модель двигателя для самолётов на водородном топливе. Речь не о «бумажном» прототипе — действующую модель...
 
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