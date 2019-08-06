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Google представила систему защиты Chrome от опасных загрузок

07.08.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Google анонсировала новую функцию популярного браузера Chrome, нацеленную на защиту пользователей от скачивания вредоносных файлов. Новая программа под названием Advanced Protection активируется за несколько секунд и предотвращает «вторжение» зловредов из интернета независимо от наличия антивируса на компьютере.

Google представила систему защиты Chrome от опасных загрузок

Включить новую функцию можно на официальной странице раздела «Дополнительная защита» после приобретения платных электронных ключей. Такие меры защиты учётной записи актуальны для политиков, журналистов, бизнесменов и людей, для которых особенно важна конфиденциальность данных.

В настройках Advanced Protection Program достаточно включить синхронизацию с браузером Chrome. Попытка загрузить файл, который, по мнению браузера, считается опасным, окончится предупреждением и блокировкой процедуры скачивания. По мнению разработчиков Google, такие меры помогут уберечь данные пользователя от кражи, а компьютер — от заражения вирусами.

В программе Advanced Protection Program также предусмотрена возможность подключения двух физических ключей безопасности: Bluetooth-версии Feitian MultiPass FIDO и USB-ключа Yubico FIDO U2F. Их стоимость варьируется от $65 до $95 в зависимости от комплектации и наличия дополнительного NFC-чипа. Физический ключ предотвращает попытки компрометации учётной записи благодаря сложным алгоритмам шифрования и отсутствия у токена доступа к сети.

 
 
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Google анонсировала новую функцию популярного браузера Chrome, нацеленную на защиту пользователей от скачивания вредоносных файлов. Новая программа под названием Advanced...
 
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