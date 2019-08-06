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Эффективное средство от акне на лице

07.08.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Приветствую вас дорогие читатели! Угревая сыпь или акне-проблема которая затрагивает не только женщин, но и мужчин. И страдают ей не только подростки, а и молодые люди  и девушки  уже в зрелом возрасте. Цель данной статьи узнать, как избавиться от акне на лице. Около 80 % молодежи страдают от угревых высыпаний  акне на лице, каждый в разной степени. Поэтому  упоминание проблемы акне как никогда кстати  в современном мире. Но к сожалению  современные методы лечения этой болезни далеки от совершенства. Из-за чего болезнь акне лишь прогрессирует и не дает положительных результатов в лечении. Чтобы избавиться от угревой сыпи необходимо правильно выявить основные причины ее появления. А затем подбирать необходимое лечение.  К сожалению  универсального средства  от акне, которое позволит избавиться от угрей навсегда пока не существует. Но есть некоторые препараты, которые способны вызвать продолжительную ремиссию и предотвратить появление новых высыпаний.

Народное лечение акне

Не хочу вас расстраивать, но любые народные мази и болтушки способны лишь вызвать спонтанную ремиссию,  в течении болезни акне или временное улучшение ситуации, поэтому и кажется, что помогло  вдруг очередное средство домашнего изготовления. А на самом деле прыщи имеют тенденцию время от времени проходить сами по себе, давая их владельцу  мнимую надежду на долгожданное излечение. Поэтому не советую впустую тратить время и нервы на поиск очередной мази от ненавистных прыщей, потому как пока есть все предпосылки к их появлению, они никуда не исчезнут. А чтобы не прогрессировать проблему, лучше сконцентрируйте все силы на подборе правильного ухода за вашей кожей лица, и таким образом сможете улучшить имеющуюся ситуацию с проблемой акне.

Эффективное средство от акне на лице

Вот несколько вредных привычек которые провоцируют появление прыщей или акне.

Если вы обладательница проблемной кожи избавьте себя от этого:

  1. Запрещено давить прыщи.
  2. Не используйте скрабы для лица, если страдаете высыпаниями акне.
  3. Не используйте в качестве тоника спирт.
  4. Не умывайтесь хозяйственным мылом.
  5. Не делайте распаривание лица паром.

Чтобы поддержать состояние кожи начните борьбу с проблемой акне. Прежде всего необходимо понять причину появления высыпания, а не избавляться от последствий.

Причины появления акне

Основная из причин- это наследственная предрасположенность, из-за которой вы оказались обладателем таковых сальных желез, которые  в излишке вырабатывают кожный жир, забивая сальные протоки.

Избыточное количество выработки некоторых  половых гормонов, провоцирует излишнее выделение кожного сала и увеличение его вязкости.Чаще всего это встречается в период подросткового созревания.

Излишнее образование роговых чешуек на  поверхности кожи, которые  также закупоривают поры как и кожное сало.

Все эти предпосылки провоцируют образование комедонов, таких как черные точки и жировые угри (пробки), а они в свою очередь служат отличным проводником, к образованию бактерий и как результат- множество прыщей.

Остальные возможные причины, такие как неправильное питание, стрессы и другие факторы не могут приводить к образованию акне, а  способны лишь ухудшить течение болезни акне. Поэтому  первоначально стоит задание-устранять причину появления и не провоцировать ее возникновения вновь.


Эффективное средство от акне на лице

Правильно ухаживаем за проблемной кожей

Любой тип кожи требует  элементарного ухода. Также и проблемная кожа нуждается в должном очищении, тонизировании и увлажнении. Все эти процедуры проводятся регулярно, в утреннее и вечернее время.

Главное подобрать необходимые средства и соблюдать регулярность исполнения. Потому, что именно проблемная кожа не допускает ленивого отношения.

Лечение акне в домашних условиях

При уходе за проблемной кожей необходимо придерживаться таких мер:

Ежедневно утром и вечером

  1. Очищаем лицо водой или специальным средством .
  2. Тонизируем (протираем лицо минеральной водой, тоником или травяным настоем).
  3. Увлажняем лицо кремом с SPF защитой (утром). А вечером можно просто увлажнить кремом и  точечно нанести  на воспаленные участки лица крем против акне-Дифферин. Это готовый аптечный вариант. Он способен сокращать  вырабатывание излишков кожного сала и удалять сальные пробки, что снижает возможность появления высыпаний акне. Форма выпуска в виде геля и крема. При проблемной и жирной коже отдайте предпочтение лучше гелевой основе. Единственный минус –это его немалая цена. Но возможно найти более дешевые аналоги-Клензит, но не факт, что эффект будет тот же.

В первый период лечения болезнь может обострится, но со временем акне проходит. Не стоит ждать мгновенного результата.

Если вас беспокоят единичные прыщики перед менструацией или после стресса не стоит применять эти мази. Достаточно лишь должным образом  соблюдать правила ухода и, возникшие прыщики точечно протереть салициловой кислотой.

Это исчерпывающее лечение акне для не запущенных форм. Такое домашнее лечение акне на лице проводят на протяжении  трех месяцев. Если вы не получили ожидаемого результата от наружного лечения, тогда необходимо обратиться к специалисту. Он проведет ряд анализов и порекомендует вам необходимые препараты, возможно, антибиотики. Хотя чаще всего достаточно  и этого лечения, в сопровождении правильного ежедневного ухода.

 
 
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Приветствую вас дорогие читатели! Угревая сыпь или акне-проблема которая затрагивает не только женщин, но и мужчин. И страдают ей не только подростки, а и молодые...
 
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