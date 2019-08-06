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Большой Сфинкс в Гизе – куда пропал его нос?

07.08.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Сфинкс (в переводе с древнегреческого – «душитель») – в древнеегипетском искусстве это существо с туловищем льва и головой человека.
Древнейшей монументальной скульптурой, изображающей сфинкса, является Большой Сфинкс в Гизе – его громадное безносое лицо знакомо, наверное, каждому. На протяжении веков выдвигалось множество более или менее правдоподобных предположений о том, почему у сфинкса нет носа, кто же виноват в том, что у столь величественной статуи отсутствует нос.

Версии – кто виноват?

Наполеон. Нос Сфинкса был отбит пушечным ядром в ходе битвы Наполеона с турками у Пирамид в 1798 году. Или, как вариант этой же версии: нос был отбит и переправлен в Лувр французскими учеными, прибывшими в Египет вместе с 55-тысячной французской армией. Это была первая в истории экспедиция в Египет, предпринятая специалистами-археологами, и состояла она из 155 человек. Даже после того как Наполеон, потерпев поражение и оставив армию на генерала Клебера, вернулся во Францию, ученые продолжали свои исследования, и результатом их стал научный труд под названием «Описание Египта» — первая достоверная картина этой страны, дошедшая до Европы.
Версия эта ложна, так как известны рисунки, сделанные датским путешественником Норденом в 1737 году – задолго до рождения Наполеона, и на этих рисунках нос у Сфинкса уже отсутствует. Впрочем, египетские экскурсоводы продолжают рассказывать толпам туристов о том, что именно при Наполеоне нос Сфинкса был украден и перевезен в Лувр.
Мухаммед Саим аль-Дах, суфийский фанатик. Местные жители верили, что от Сфинкса зависит уровень разлива Нила, и как следствие – плодородие полей, поэтому он пользовался всеобщим почитанием. Феллахи – пахари, земледельцы, — приносили Сфинксу дары в надежде на то, что он окажет им покровительство и обеспечит хороший урожай. И вот, по свидетельству средневекового каирского историка аль-Макризи, в 1378 году очевидцем такого почитания стал суфийский фанатик Мухаммед аль-Дах. Исполнившись гнева от увиденного «идолопоклонства» он отбил у Сфинкса нос, за что и был растерзан толпой местных жителей.
Эта версия неправдоподобна, так как остается непонятным, каким именно способом можно было одному человеку нанести столь ощутимый ущерб гигантской статуе.
Время и ветер. На сегодняшний день единственными возможными виновниками порчи монументального хранителя Нила считаются естественные причины: примерно 6000 лет, на протяжении которых мягкий известняк, из которого высечен Сфинкс, подвергается воздействию ветра и влаги.

 
 
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Сфинкс (в переводе с древнегреческого – «душитель») – в древнеегипетском искусстве это существо с туловищем льва и головой человека. Древнейшей монументальной...
 
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