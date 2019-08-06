Белорусов зовут помогать детям с аутизмом на 24-часовом марафоне

Источник материала: Tut.by

24-часовой благотворительный марафон «24 РАЗАМ» в помощь детям с аутизмом состоится 16 и 17 августа. Чтобы помочь детям, белорусам нужно пробежать или проплыть за сутки в общей сложности 10 000 часов. В этом случае благотворительный партнер проекта — видеосервис VOKA — перечислит 50 000 рублей в помощь детям с аутизмом.



Фото: pixabay.com

24-часовой беговой марафон пройдет на стадионе Республиканского центра олимпийского резерва по легкой атлетике по адресу ул. Калиновского, 111, а 6-часовой заплыв — в плавательном бассейне СОК «Трактор» по ул. Долгобродская, 37.

Старт 24-часовому забегу будет дан 16 августа в 18.00, заплыву 17 августа в 12.00 часов. Финиш состоится 17 августа в 18.00. Каждый час лидерами марафона будут звезды белорусского спорта, команды по игровым видам спорта, представители спортивных федераций, СМИ и знаковых белорусских брендов.

Кроме того, любой желающий, не имеющий возможности прийти на стадион, сможет поучаствовать в проекте из любой точки мира, пробежав или проплыв в помощь детям и выложив скриншот с приложений, считающих время, с хештегом #VOKA24 на своей странице в социальных сетях.

По итогам проекта «24 РАЗАМ» благотворительная помощь на сумму 50 000 рублей будет оказана международной благотворительной общественной организации «Дети. Аутизм. Родители» и проекту «Спорт-инклюзия», который курирует Александра Герасименя. Он направлен на создание инклюзивных спортивных программ, предполагающих совместную подготовку нейротипичных детей и детей с особенностями развития.

Для участия в 24-часовом забеге или 6-часовом заплыве можно будет зарегистрироваться непосредственно на месте старта и даже стать членом одной из «звездных» команд. Лидерами последних станут Александра Герасименя, Надежда Скардино, Екатерина Вандарьева, Ольга Хижинкова, а также знаменитые белорусские спортсмены — Дарья Домрачева, Анастасия Веремеенко, Марина Арзамасова, Александра Саснович, Марина Слуцкая, Дмитрий Асанов, Виталий Родионов и многие другие, а также представители гандбольного СКА, футбольного БАТЭ, хоккейного «Динамо» и других ведущих клубов страны.