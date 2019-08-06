«Весила 27 кг, еда уже не усваивалась». Девушки, болевшие анорексией, - о причинах, весе и лечении

Источник материала: Tut.by

«Фу, это у тебя жир?» — одна из множества фраз, случайно брошенных кем-то еще в детстве, может дать о себе знать через много лет. Комплексы, полное непринятие себя, паника перед лишним граммом еды, и в итоге — анорексия и при росте 168 см ты весишь 27 кг. Сандра Бушик поговорила с девушками, которые сумели побороть болезнь. Они рассказали, почему их вес стал стремительно снижаться (не у всех виной тому была диета), что изменилось в их внешности (если коротко — почти все), как боролись с анорексией и к каким последствиям она привела.