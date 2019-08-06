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«Весила 27 кг, еда уже не усваивалась». Девушки, болевшие анорексией, - о причинах, весе и лечении

07.08.2019 11:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Фу, это у тебя жир?» — одна из множества фраз, случайно брошенных кем-то еще в детстве, может дать о себе знать через много лет. Комплексы, полное непринятие себя, паника перед лишним граммом еды, и в итоге — анорексия и при росте 168 см ты весишь 27 кг. Сандра Бушик поговорила с девушками, которые сумели побороть болезнь. Они рассказали, почему их вес стал стремительно снижаться (не у всех виной тому была диета), что изменилось в их внешности (если коротко — почти все), как боролись с анорексией и к каким последствиям она привела.

 
 
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Трогательные истории девушек, которые болели анорексией, но сумели ее побороть.
 
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