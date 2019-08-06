На фестиваль «Тбілісоба» прилетит целый самолет популярных артистов из Грузии

Источник материала: Tut.by

«Тбiлiсоба» пройдет в Минске в субботу, 24 августа. Проводить мероприятие будут в Верхнем городе, а завершит его открытый концерт группы «Мгзавреби». По традиции грузинские песни будут звучать со сцены в историческом центре Минска с полудня до полуночи. Чтобы привезти все музыкальные коллективы, которые выступят на сцене в этот день, вместо обычного рейсового «Эмбраера» в Беларусь из Грузии в этот день прилетит более вместительный «Боинг».

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Самая первая «Тбiлiсоба» прошла пять лет назад и так понравилась минчанам, что с нее началась череда дней национальных культур в Верхнем городе. Грузинский фестиваль остается самым популярным среди жителей города и туристов: в прошлом году на праздник пришло порядка 80 тысяч человек. Юбилейная пятая «Тбiлiсоба» пройдет под слоганом «Праздник с грузинско-белорусским характером» и, по словам организаторов — IDS Borjomi Belarus, будет посвящена дружбе двух народов.





«Мгзавреби», наверное, самый востребованный грузинский коллектив прямо сейчас. Они уже собирали в Минске аншлаги на закрытых площадках, а недавно побывали в гостях у «Вечернего Урганта», на самой рейтинговой передаче российского ТВ. Вместе с ними в Беларусь летит мужское многоголосие «Швидкаца», которое так восхитило Ангелу Меркель во время ее недавнего визита в Тбилиси, а также обладатель первой премии нынешнего «Славянского базара» Георгий Путкарадзе — в прошлом месяце батумец «порвал зал» витебского амфитеатра треком «Небяспечна» белорусских рокеров Nizkiz. Артисты прилетят прямым рейсом «Белавиа».

Фудкорт грузинско-белорусского фестиваля займет всю территорию Верхнего города, от Ратуши до набережной Свислочи. К местным кафе и ресторанам организаторы планируют добавить около 30 точек общепита. За время, пока в Минске проводится «Тбiлiсоба», грузинская кухня стала очень популярной в городе — количество национальных ресторанов выросло в несколько раз. Они приготовят на празднике хинкали, хачапури и харчо.





Появится на фестивале и танцплощадка, где развернется баттл между танцем «Мтиулури», лявонихай, вогом, хип-хопом и контемпорари. Для тех, кому захочется активного отдыха, «Боржоми» организует эктив-парк. Для маленьких гостей будет работать детский городок.

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