В Витебске пьяный бесправник пытался скрыться от ГАИ

Источник материала: Аргументы и факты

Внимание правоохранителей, которые дежурили на проспекте Строителей, привлекла Toyota. Траектория движения авто показалась им подозрительной. Сотрудники ГАИ подали водителю сигнал к остановке, но тот лишь ускорился.

Экипаж ГАИ начал преследование. На перекрестке на улице Чкалова водитель Toyota, чтобы уйти от милиции, выехал на полосу встречного движения и проехал светофор на красный свет. После этого он попытался скрыться в частном секторе в районе Прибрежной улицы, но съехал в кювет, сообщили в ВК-аккаунте ГАИ Витебска.

За рулем был витебчанин 1984 года рождения. У мужчины никогда не было водительского удостоверения. Авто он взял у друга, чтобы съездить к девушке.