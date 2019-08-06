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В Витебске пьяный бесправник пытался скрыться от ГАИ

07.08.2019 11:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Витебске пьяный бесправник пытался скрыться от ГАИ
Фото из открытых источников

Внимание правоохранителей, которые дежурили на проспекте Строителей, привлекла Toyota. Траектория движения авто показалась им подозрительной. Сотрудники ГАИ подали водителю сигнал к остановке, но тот лишь ускорился.

Экипаж ГАИ начал преследование. На перекрестке на улице Чкалова водитель Toyota, чтобы уйти от милиции, выехал на полосу встречного движения и проехал светофор на красный свет. После этого он попытался скрыться в частном секторе в районе Прибрежной улицы, но съехал в кювет, сообщили в ВК-аккаунте ГАИ Витебска

За рулем был витебчанин 1984 года рождения. У мужчины никогда не было водительского удостоверения. Авто он взял у друга, чтобы съездить к девушке.

Инспекторы составили на гонщика девять протоколов, в том числе за выезд на полосу встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, вождение без прав, отсутствие страховки и техосмотра. 

В Витебске пьяный бесправник пытался скрыться от ГАИ
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Теги: Витебск
 
 
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По результатам погони сотрудники ГАИ составили на водителя девять протоколов.
 
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