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«Золотая рыбка» уходит: пловчиха Александра Герасименя завершила карьеру

07.08.2019 11:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Единственный представитель плавания в суверенной истории Беларуси, кто сумел добыть олимпийскую медаль, — Александра Герасименя — объявила о завершении карьеры. Титулованная пловчиха рассказала об этом в зале для пресс-конференций Национального олимпийского комитета.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Думаю, не стоит тянуть, — сказала Саша. — Скажу так, я больше всех хотела поехать на Олимпиаду 2020 года. Как никто другой! Но давайте говорить откровенно: я не готова пока взять медаль. Я не вижу себя на Олимпиаде. Будет честно сказать, что я заканчиваю спортивную карьеру и ухожу из спорта, но недалеко. У меня есть плавательный клуб и много других проектов.

А ведь когда год назад Герасименя сделала заявление на TUT.BY о вызванной беременностью и скорыми родами паузе в карьере, она подчеркнула, что хотела бы вернуться к соревновательной деятельности.

— В плавании у меня остается незавершенное дело — победа на Олимпийских играх, — отметила Герасименя. — Другие вершины мне покорились, а эта, словно червь, мое сердце точит. Может, в следующий раз у меня получится? Пример нашей любимой биатлонистки Даши Домрачевой, которая после рождения дочери сумела в четвертый раз стать олимпийской чемпионкой, вдохновляет. Точно так же, как и успехи пловчихи Дары Торрес. Дара после родов выиграла три серебра на Олимпиаде-2008. Серебро у меня есть, а хочется золотую медаль. И уж если возвращаться в спорт, то делать это надо так, чтобы быть готовой к Олимпиаде 2020 года в Токио.







Напомним, что Александра Герасименя — двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и обладательница бронзовой награды Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. В 2011 году Герасименя победила в опросе журналистов на звание лучшей спортсменки Беларуси. В тот год она стала чемпионкой мира на элитной дистанции — «стометровка» вольным стилем. В 2012 году президент Беларуси Александр Лукашенко наградил Герасименю орденом Отечества III степени. В 2016-м она получила орден Почета, а в 2017-м — медаль Национального олимпийского комитета Беларуси «За выдающиеся заслуги». В народе Александру прозвали Золотой рыбкой.

Герасименя является автором и организатором таких инициатив, как республиканские соревнования среди детей и подростков «Фестиваль плавания «Золотая рыбка» и «СпортИнклюзия» (в сотрудничестве с МБОО «Дети. Аутизм. Родители»). Также Александра находится в числе активистов благотворительного проекта «Мечты сбываются», выступает за поддержку белорусского языка и культуры и вносит вклад в развитие своего вида спорта работой в собственном клубе плавания.

Символично, что заявление об уходе из спорта Герасименя сделала во время пресс-конференции, посвященной спортивно-благотворительному марафону «24 Разам», где помимо Саши задействованы олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино, «Мисс Беларусь — 2008» Ольга Хижинкова, чемпионка мира по тайскому боксу Екатерина Вандарьева и другие спортсмены.

В августе 2017 года Александра Герасименя вышла замуж за белорусского пловца Евгения Цуркина. Цуркин — чемпион Европы и один из лидеров национальной сборной по плаванию. Саша и Женя воспитывают дочь Софью.

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Теги: Минск
 
 
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Она единственный представитель плавания в суверенной истории Беларуси, кто сумел добыть олимпийскую медаль.
 
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