Совладелец украинской «Пьяной вишни»: «Мы отказали белорусам во франшизе по политическим мотивам»

Источник материала: Tut.by

В понедельник в Минске открылся бар «Пьяная вишня», где продают только один напиток. Многие белорусы удивились, что заведение открыли не по известной украинской франшизе, ведь концепт монобара из страны-соседки повторен практически точь-в-точь. Андрей Худо, совладелец холдинга !FEST, в структуру которого и входит украинская «Пьяная вишня», в своем Facebook рассказал , что его компания не продала франшизу белорусам.



«Пьяная вишня» Фото: topclub.ua

— Очередной плагиат наших концептов — на этот раз нашей «Пьяной Вишни». На этот раз, как говорится «братья белорусы» из Минска … Ко мне обращались несколько раз о покупке франшизы, но мы отказывали по политическим мотивам. Верю, что когда-то Беларусь изменится и мы еще сможем показать, что такое бизнес в стиле фанк по-киевски, — написал Андрей Худо в соцсети.

Известно, что создатели белорусской «Пьяной вишни» действительно обращались к украинским коллегам с вопросом о приобретении франшизы. Но в итоге открыли «Пьяную вишню» с местным продуктом, этикетку для которого разработал известный белорусский дизайнер Владимир Цеслер. На ней изображен петух — голый и с вишней в клюве.





Напомним, в этом году в скандал с плагиатом концепции и интерьера украинского заведения п опало минское кафе для веганов Green+Go . Тогда, правда, киевляне были готовы продать белорусам франшизу, но минчане решили открыть свое кафе.

Для тусовщиков: собрали все вечеринки Минска в одном месте (есть и бесплатные)

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