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Совладелец украинской «Пьяной вишни»: «Мы отказали белорусам во франшизе по политическим мотивам»
Источник материала: Tut.by
В понедельник в Минске
— Очередной плагиат наших концептов — на этот раз нашей «Пьяной Вишни». На этот раз, как говорится «братья белорусы» из Минска … Ко мне обращались несколько раз о покупке франшизы, но мы отказывали по политическим мотивам. Верю, что когда-то Беларусь изменится и мы еще сможем показать, что такое бизнес в стиле фанк по-киевски, — написал Андрей Худо в соцсети.
Известно, что создатели белорусской «Пьяной вишни» действительно обращались к украинским коллегам с вопросом о приобретении франшизы. Но в итоге открыли «Пьяную вишню» с местным продуктом, этикетку для которого разработал известный белорусский дизайнер Владимир Цеслер. На ней изображен петух — голый и с вишней в клюве.
Напомним, в этом году в скандал с плагиатом концепции и интерьера украинского заведения п
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