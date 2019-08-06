В Лондоне изучают роль Путина в отравлении Скрипалей









Об этом сообщает The Guardian и напоминает, что по оценкам разведки Великобритании, глава РФ «скорее всего» одобрил отравление в марте 2018 года бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.





Глава антитеррористического управления полиции Британии Нил Басу заявил, что расследование нападения продолжается. Он подчеркнул, что причастность Путина к химатаке еще предстоит доказать.





«Мы офицеры полиции, поэтому нам нужно искать улики. Было много спекуляций о том, кто несет ответственность, кто отдавал приказы, и все это основано на экспертных знаниях людей о России. Я должен работать с доказательствами», — сказал он.





Отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошло 4 марта 2018 года в Солсбери.





Работавший на британские спецслужбы бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, имеющий двойное гражданство, России и Великобритании, и его дочь, гражданка России Юлия, прилетевшая из Москвы навестить отца, были отравлены нервно-паралитическим веществом Новичок. Им удалось выжить.









Правительство Великобритании обвинило Россию в причастности к покушению на убийство Скрипалей и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.





5 сентября 2018 года британская полиция назвала имена и опубликовала фотографии двух российских граждан, подозреваемых в отравлении Скрипалей. По данным британских спецслужб, они являются офицерами ГРУ, прибывшими в Великобританию под вымышленными именами.





Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что отравление было санкционировано российским руководством, а министр безопасности Великобритании Бен Уоллес возложил ответственность за отравление лично на Путина.





Россия отвергает все обвинения.