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Тарантино прогулялся по Кремлю. С Путиным не встретился
Источник материала: Партизан
Культовый американский режиссер Квентин Тарантино приехал в Москву на премьеру своего нового фильма "Однажды в... Голливуде".
Экскурсию по Кремлю провел для Тарантино лично министр культуры РФ Владимир Мединский
Экскурсию по Кремлю провел для Тарантино лично министр культуры РФ Владимир Мединский.
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Культовый американский режиссер Квентин Тарантино приехал в Москву на премьеру своего нового фильма "Однажды в... Голливуде".
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