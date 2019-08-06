Перебил сонную артерию и пытался сбежать в Россию: подробности стрельбы из лука под Островцом

Оказалось, в этот день компания из четырех человек выбралась на рыбалку. Ради забавы мужчина 1977 года рождения прихватил с собой лук, чтобы пострелять по бутылкам. После нескольких выстрелов оружие попало в руки к молодому человеку 1996 года рождения. Гражданин стрелял весьма неумело, что вызывало смех у его товарищей.





После одного из неудачных выстрелов потерпевший стал на линию огня и взял в руки бутылку. У молодого человека как раз была натянута тетива, с его слов, он не хотел стрелять, но после очередного упрека про навыки пальцы соскользнули, а стрела полетела в шею потерпевшему.





В отношении подозреваемого мера пресечения не избиралась, чем он благополучно решил воспользоваться. Молодой человек является гражданином Российской Федерации, поэтому после инцидента попытался уехать на родину. Но милиционеры помешали ему это сделать, сняв с поезда в Добруше.









Уголовное дело возбуждено по статье 155 уголовного кодекса Республики Беларусь – «Причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности».





Состояние потерпевшего оценивается как стабильно тяжёлое.