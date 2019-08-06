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Ученые назвали простой способ затормозить старение мозга

07.08.2019 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Продолжительное исследование ученых позволило подтвердить важную роль социальных связей в профилактике слабоумия.



Общение с друзьями в возрасте 50-60 лет может стать профилактикой развития деменции и других нейродегенеративных заболеваний мозга в будущем. К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона, передает MedicalXress. 

В исследовании, основной целью которого стало изучение того, как общение с друзьями и родственниками может повлиять на когнитивные функции, приняли участие более 10 тысяч пожилых британцев за период с 1985 по 2017 год. 

Результаты исследования показали, что более высокий уровень социализации в среднем возрасте может предотвратить развитие деменции. 


Отмечается, что участники, которые общались со своими друзьями ежедневно, страдали от деменции на 12% меньше по сравнению с теми, кто встречался с друзьями пару раз в несколько месяцев.  
 
 
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Продолжительное исследование ученых позволило подтвердить важную роль социальных связей в профилактике слабоумия.
 
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