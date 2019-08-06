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За белорусские грузовики и тракторы Куба заплатит... лекарствами

07.08.2019 10:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко подписал указ, которым определяются меры по реализации беларусского-кубинского соглашения о взаимных поставках.



Указ №292 от 5 августа сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Фактически он предполагает бартерную сделку по обмену техники на лекарства.

В соответствии с документом ОАО «Белресурсы» закупит у кубинских предприятия нерасфасованные лекарственные средства. Затем организация продаст их РУП «Белмедпрепараты» и РУП «Белфармация». «Белресурсы» смогут сделать это без необходимой в таких случаях лицензии. Лекарства далее будут закуплены Минздравом за счет республиканского бюджета для государственных организаций здравоохранения без проведения процедур госзакупок.

«Белмедрпрепараты» и «Белфармация» рассчитаются с «Белресурсами» в беларусских рублях по курсу Нацбанка. Цены будут формироваться в долларах США. Далее «Белресурсы» должны будут обеспечить расчеты за поставленные автомобили, сельхозтехнику и запчасти к ним с МАЗом и МТЗ за счет средств, от продажи лекарств.


«Белфармация» должна будет заплатить «Белресурсам» за организацию поставок лекарств. Оно составит две третьи от комиссии, уплаченной Минздравом «Белфарации».

Указ вступает в силу после опубликования и будет действовать в течение двух лет.
 
 
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Лукашенко подписал указ, которым определяются меры по реализации беларусского-кубинского соглашения о взаимных поставках.
 
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