Имейте ввиду: белорусские жилищные облигации становятся опасным видом вложения средств

Проблемы с исполнением обязательств по облигациям возникли, в частности, у ООО «Архитектурная мастерская «Апрель». А именно, не погашены облигации первого, второго и третьего выпусков, имеющие дату погашения 30.06.2019 года.





В связи с этим эмиссия новых ценных бумаг указанным ООО, а также связанными с ним лицами, запрещена. В Минфине подчеркнули, что обязательства компании в отношении уже выпущенных облигаций сохраняются.





Кроме того, Минфин сообщил о приостановлении обращения жилищных облигаций тридцать четвертого выпуска ООО «Жилстройкомплект». Причиной таких действий регулятора стало нарушение требований об обеспечении обязательств по данным ценным бумаг. В чем состоит данное нарушение, в Минфине не объяснили.





Печально завершается история с жилищными облигациями ООО «Тамбаз»: 4 июля 2019 года собственником этой компании принято решение о его ликвидации. Как сообщили в Минфине, информация о его ликвидации размещена 8 июля, после чего начал отсчитываться двухмесячный срок, в течение которого принимаются претензии кредиторов, в том числе и владельцев облигаций.





В Минфине подчеркнули, что владельцы облигаций имеют право требовать полного возмещения понесенных убытков, возврата денежных средств, направленных на приобретение облигаций, а также уплаты процентов по облигациям в размере ставки рефинансирования Нацбанка.









В Минфине также сообщили, что ликвидатором ООО «Тамбаз» назначено ООО «Аарон и партнеры». Если это ООО не удовлетворит требования владельцев облигаций, те имеют право обратиться в суд. Но имеется ли возможность удовлетворения требований, в Минфине не сообщили.





Кроме того, в Минфине подчеркнули, что владельцы облигаций Тамбаза, которые получили страховые выплаты в соответствие указом президента РБ «О завершении строительства жилых домов» от 6 ноября 2018 года № 430, утратили право на получение денежных выплат или предоставление помещений по жилищным облигациям ООО «Тамбаз».