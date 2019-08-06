Эксперт: Криптовалюта растет на нестабильности традиционных финансов









Некоторые эксперты считают, что к концу августа цена биткоина может достичь $17 000. Есть мнения, что его рост связан с обострением американо-китайской торговой войны, которое подогрело интерес к альтернативным активам и сократило инвестиции в фиатные валюты.





Myfin.by о ситуации на рынке криптовалют Трофим Еременко, управляющий партнер ВИНТ Консалт, член Правления Ассоциации «Поддержка и развитие криптовалюты и технологий блокчейна» отметил: В комментариио ситуации на рынке криптовалют, управляющий партнер ВИНТ Консалт, член Правления Ассоциации «Поддержка и развитие криптовалюты и технологий блокчейна» отметил:





– Чем хуже себя чувствуют традиционные финансовые инструменты, тем лучше показатели крипторынка. Последние пару месяцев мы наблюдаем укрепление этой тенденции. Торговые войны, общая нестабильность на финансовом и сырьевом рынках в ближайшее время будут только подстегивать курсы основных криптовалют.

Необходимо констатировать, что сегодня происходит эволюция мирового финансового рынка.





Сейчас стало очень просто угадать: кто из глобальных корпораций углубленно занимается разработкой блокчейна? Если представители компании делают негативные оценки криптовалюты в СМИ, а сама компания запрещает рекламу криптовалют либо иным образом препятствует развитию крипторынка, можно смело прогнозировать, что через полгода мы увидим пресс-релиз о запуске данной организацией собственной монеты.





Еще недавно правительство Китая запретило криптотрейдинг и криптобиржи. А уже сейчас в Китае объявлено о введении платежной системы на основе блокчейна. (Полагаю, это очень символично: Китай первым запустил бумажные деньги, а сейчас имеет реальную возможность стать первой страной, отказавшейся от фиата).









На мой взгляд, появление токенов крупных глобальных корпораций – весьма небезопасная перспектива. С учетом того, что влияние на принятие решений в таких организациях в основном сконцентрировано у ограниченного круга лиц, есть риск, что в данном случае цифровизация проявит свою неблагоприятную сторону.

Человечеству стоит задуматься о создании краудакционерных кооперативных решений во многих сферах для защиты собственных интересов в будущем. Это должны быть надстрановые и внекорпоративные решения.





Блокчейн, искусственный интеллект, иные цифровые технологии могут привести как глобальной свободе, так и глобальной диктатуре. Весь выбор лежит на новых поколениях.