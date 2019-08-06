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Эксперт: Криптовалюта растет на нестабильности традиционных финансов

07.08.2019 10:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Биткоин в августе набирает высоту после падения до $9500. На очередном взлете самая популярная криптовалюта вновь поднялась выше $12 тыс. Максимальный курс 6 августа днем был $12323,3, а к вечеру биткоин опустился ниже $12 тыс.



Некоторые эксперты считают, что к концу августа цена биткоина может достичь $17 000. Есть мнения, что его рост связан с обострением американо-китайской торговой войны, которое подогрело интерес к альтернативным активам и сократило инвестиции в фиатные валюты.

В комментарии Myfin.by о ситуации на рынке криптовалют Трофим Еременко, управляющий партнер ВИНТ Консалт, член Правления Ассоциации «Поддержка и развитие криптовалюты и технологий блокчейна» отметил:

– Чем хуже себя чувствуют традиционные финансовые инструменты, тем лучше показатели крипторынка. Последние пару месяцев мы наблюдаем укрепление этой тенденции. Торговые войны, общая нестабильность на финансовом и сырьевом рынках в ближайшее время будут только подстегивать курсы основных криптовалют.
Необходимо констатировать, что сегодня происходит эволюция мирового финансового рынка.

Сейчас стало очень просто угадать: кто из глобальных корпораций углубленно занимается разработкой блокчейна? Если представители компании делают негативные оценки криптовалюты в СМИ, а сама компания запрещает рекламу криптовалют либо иным образом препятствует развитию крипторынка, можно смело прогнозировать, что через полгода мы увидим пресс-релиз о запуске данной организацией собственной монеты.

Еще недавно правительство Китая запретило криптотрейдинг и криптобиржи. А уже сейчас в Китае объявлено о введении платежной системы на основе блокчейна. (Полагаю, это очень символично: Китай первым запустил бумажные деньги, а сейчас имеет реальную возможность стать первой страной, отказавшейся от фиата).


На мой взгляд, появление токенов крупных глобальных корпораций – весьма небезопасная перспектива. С учетом того, что влияние на принятие решений в таких организациях в основном сконцентрировано у ограниченного круга лиц, есть риск, что в данном случае цифровизация проявит свою неблагоприятную сторону.
Человечеству стоит задуматься о создании краудакционерных кооперативных решений во многих сферах для защиты собственных интересов в будущем. Это должны быть надстрановые и внекорпоративные решения.

Блокчейн, искусственный интеллект, иные цифровые технологии могут привести как глобальной свободе, так и глобальной диктатуре. Весь выбор лежит на новых поколениях.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Биткоин в августе набирает высоту после падения до $9500. На очередном взлете самая популярная криптовалюта вновь поднялась выше $12 тыс. Максимальный курс 6 августа...
 
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