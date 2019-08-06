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На аукционе белорусский рубль, отчеканенный на заготовке для 20 копеек, продали за 350 рублей
Источник материала: Tut.by
На интернет-аукционе продавали редкую монету — белорусский рубль отчеканенный на заготовке для 20 копеек. Она была продана за 352 рубля.
В описании к лоту указано, что это «редкая монета „перепутка“, которую отчеканили на заготовке для 20 копеек. Толщина и вес полностью совпадает с 20 копейками. Боковых насечек нет».
Также хозяин лота уточнил, что эта монета оригинальная, с монетного двора. В обращении она не была.
За монету боролось больше 10 человек. Было сделано 12 ставок. В итоге лот достался пользователю из Беларуси за 352 рубля.
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Интернет-аукцион завершился 6 августа, лот был продан пользователю из Беларуси.
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