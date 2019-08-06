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Золотовалютные резервы Беларуси на 1 августа составили 8,6 миллиардов долларов

07.08.2019 11:06 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Золотовалютные резервы Беларуси на 1 августа составили 8,6 миллиардов долларов

Международные резервные активы Беларусь на 1 августа 2019 года, по предварительным данным, составили 8,628 млрд долларов (в эквиваленте), сообщили в пресс-службе Нацбанка.

За июль 2019 года золотовалютные резервы выросли на 337,1 млн долларов (на 4,1 процента) после роста в июне 2019 года на 200,8 млн долларов (на 2,5 процента).

В июле 2019 года Правительством и Нацбанком исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 500 млн долларов.

Увеличению уровня золотовалютных резервов в июле способствовали покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее 7,1 млрд долларов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Международные резервные активы Беларусь на 1 августа 2019 года, по предварительным данным, составили 8,628 млрд долларов (в эквиваленте), сообщили в пресс-службе...
 
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