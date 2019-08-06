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В Шклове в субботу будут отмечать День огурца. Поедете?

07.08.2019 11:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Праздник сбора летнего урожая «День огурца» отметят в Шклове 10 августа. В программе — дегустации огурцов разных способов приготовления, обучение художественной резьбе по овощам. А если придете в костюме огурца, сможете и в конкурсе поучаствовать.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Праздник пройдет на территории городского парка, стадиона. А начнется в 12.00 на площади районного Дома культуры. Тут установлен знаменитый памятник огурцу — символу Шклова, так как райцентр считается огуречной столицей наравне с Пинском. Затем праздник переместится в парк и на стадион.

На территории парка будут работать выездная торговля (до 18.00), так называемые подворья организаций района (до 16.00). С 12.30 до 14.00 на центральной площадке парка будет живая музыка. А в 14.00 начнется получасовая акция «Дружно солим огурцы». А побороться за приз может каждый.

Например, прийти в костюме огурца и посоревноваться с остальными. Жюри будет оценивать оригинальность костюма, раскрытие темы, качество и эстетичность выполнения костюма, новаторство, творческий подход в использовании материалов и технологическом решении.

Также пройдут конкурсы на лучшее блюдо огуречного праздника (старинные семейные рецепты приветствуются), самый оригинальный овощ (растение, фрукт) — например, причудливых формы, окраса или размера.

«Кулибины» могут выставить свои работы на конкурс «Самый интересный сельскохозяйственный инвентарь». А еще жюри будет выбирать лучший совет для работы на приусадебном участке. Причем к участию принимают не только оригинальные советы и приемы в письменном виде, можно дополнить работу фотографией и даже провести мастер-класс.

С 16.00 до 18.00 на центральной площадке парка пройдут фестиваль красок «ColorFest» и дискотека.

На городском стадионе с 13.00 до 15.30 продлится фестиваль массового футбола. С 20.00 до 22.00 — концерт с участием Игоря Аксюты, ELEN, Никиты Фоминых, Ольги Змурщик, Владимира Ухтинского, Саши Немо.

Дискотека с ди-джеем ELLIKA начнется в 22.30 и завершится в 02.00.

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Будут «огуречные» конкурсы, художественная резка по овощам и коллективная засолка овощей.
 
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