|
В Полоцке Audi на переходе сбила мужчину. Он в больнице
Источник материала: Tut.by
Авария произошла около полудня 6 августа на пешеходном переходе на улице Юбилейной в Полоцке,
59-летний водитель Audi-80, житель деревни Цветино Миорского района, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на мужчину.
43-летний пешеход получил травмы. Его доставили в больницу.
Проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла около полудня 6 августа на пешеходном переходе на улице Юбилейной в Полоцке.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)