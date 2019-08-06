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В Полоцке Audi на переходе сбила мужчину. Он в больнице

07.08.2019 11:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Авария произошла около полудня 6 августа на пешеходном переходе на улице Юбилейной в Полоцке, сообщает ГАИ.


Фото: ГАИ

59-летний водитель Audi-80, житель деревни Цветино Миорского района, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на мужчину.

43-летний пешеход получил травмы. Его доставили в больницу.

Проводится проверка.


Фото: соцсети
 
 
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Авария произошла около полудня 6 августа на пешеходном переходе на улице Юбилейной в Полоцке.
 
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