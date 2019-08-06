Олимпийская чемпионка Скардино ждет ребенка

Источник материала: Tut.by

Олимпийская чемпионка Беларуси Надежда Скардино ждет ребенка. Об этом она рассказала SPORT.TUT.BY на пресс-конференции, посвященной благотворительному марафону «24 РАЗАМ» .



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Надежда, Саша Герасименя присоединилась к клубу недавно завершивших карьеру спортсменок , а вы, кажется, станете скоро членом клуба молодых мам-спортсменок. Правильно ли мы понимаем, что вы с Мартином ждете ребенка?

— Да, — ответила нам Скардино.

Напомним, 34-летняя белорусская биатлонистка в июне 2018 года объявила о завершении профессиональной карьеры в биатлоне. Последний раз она выступила в «выставочной» «Гонке легенд» в Раубичах в феврале этого года, когда из большого спорта проводили ее и Дарью Домрачеву.

Помимо олимпийского золота 2018 года в эстафе, Надежда завоевывала кубок мира в индивидуальных гонках, 6 раз поднималась на пьедестал в индивидуальных кубковых гонках и 7 раз — в кубковых эстафетах. Кроме того, она была бронзовой призеркой Игр в Сочи.

Однажды Надежда рассказывала о желании иметь большую семью, минимум с четырьмя детьми, после окончания карьеры.

Известно, что на следующий день после получения золотой медали в 2018 году Скардино встретила в Пхенчхане швейцарского биатлониста Мартина Ягера — с тех пор они вместе. Тогда же девушка призналась : «Счастлива, что могу находиться рядом, что мы планируем семью. С ним я чувствую себя комфортно. Это мой человек».



Скрин программы «Женщины и спорт», канал АТН новости Беларуси и мира на YouTube

31-летний Мартин Егер начинал карьеру в лыжных гонках и взял серебро ЧМ в категории U23 в 2010, но позже перешел в биатлон. Там его результаты далеки от показателей Скардино: на Олимпиаде, познакомившей пару, Егер так и не выступил, лучший результат в карьере на Кубке мира — 14-е место в спринте уже в этом году.