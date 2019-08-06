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Олимпийская чемпионка Скардино ждет ребенка
Источник материала: Tut.by
Олимпийская чемпионка Беларуси Надежда Скардино ждет ребенка. Об этом она рассказала SPORT.TUT.BY на пресс-конференции, посвященной
— Надежда, Саша Герасименя
— Да, — ответила нам Скардино.
Напомним, 34-летняя белорусская биатлонистка в июне 2018 года объявила о завершении профессиональной карьеры в биатлоне. Последний раз она выступила в «выставочной»
Помимо олимпийского золота 2018 года в эстафе, Надежда завоевывала кубок мира в индивидуальных гонках, 6 раз поднималась на пьедестал в индивидуальных кубковых гонках и 7 раз — в кубковых эстафетах. Кроме того, она была бронзовой призеркой Игр в Сочи.
Однажды Надежда рассказывала о желании иметь большую семью, минимум с четырьмя детьми, после окончания карьеры.
Известно, что на следующий день после получения золотой медали в 2018 году Скардино встретила в Пхенчхане швейцарского биатлониста Мартина Ягера — с тех пор они вместе. Тогда же девушка
31-летний Мартин Егер начинал карьеру в лыжных гонках и взял серебро ЧМ в категории U23 в 2010, но позже перешел в биатлон. Там его результаты далеки от показателей Скардино: на Олимпиаде, познакомившей пару, Егер так и не выступил, лучший результат в карьере на Кубке мира — 14-е место в спринте уже в этом году.
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Об этом она рассказала SPORT.TUT.BY.
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