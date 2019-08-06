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Пулккинен и Блум покидают «Динамо-Минск»
Источник материала: Tut.by
Джонатон Блум и Теему Пулккинен покидают «Динамо-Минск»,
Американский защитник в минувшем сезоне в форме «зубров» провел 35 встреч, набрав 10 (3+7) очков при показателе полезности «-8».
Финн Пулккинен принял участие в 50 матчах, в которых отличился 29 (15+14) результативными баллами при полезности «-6».
Отметим, что в минувшем сезоне Пулккинен, проводивший дебютный сезон в КХЛ, помог бы команде и больше, но немало встреч — 12 — он
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Финн Пулккинен принял участие в 50 матчах.
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