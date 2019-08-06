Пулккинен и Блум покидают «Динамо-Минск»

Источник материала: Tut.by

Джонатон Блум и Теему Пулккинен покидают «Динамо-Минск», сообщает официальный telegram-канал клуба.



Фото: hcdinamo.by

Американский защитник в минувшем сезоне в форме «зубров» провел 35 встреч, набрав 10 (3+7) очков при показателе полезности «-8».

Финн Пулккинен принял участие в 50 матчах, в которых отличился 29 (15+14) результативными баллами при полезности «-6».

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«Мы благодарим Джонатона и Теему за проведенное время в нашем клубе и желаем им успехов в дальнейшей спортивной карьере!», — сообщили в пресс-службе.

Отметим, что в минувшем сезоне Пулккинен, проводивший дебютный сезон в КХЛ, помог бы команде и больше, но немало встреч — 12 — он пропустил из-за травм . Проблемы со здоровьем беспокоили Пулккинена и в ходе «суперсерии» со сборной экстралиги, поэтому легионер почти не появлялся на льду.