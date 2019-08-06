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Пьяный угонщик не справился с УАЗом и врезался в дерево, уходя от погони

07.08.2019 11:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Ивьевском районе 47-летний местный житель устроил себе пьяное приключение с угоном, в результате которого отправился в больницу, сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


В четыре часа утра неработающий местный житель в состоянии алкогольного опьянения проник на на территорию одной из организаций в городе Ивье. Там он заметил автомобиль УАЗ с оставленным в замке зажигания ключом. Воспользовавшись ситуацией, мужчина совершил угон автомобиля. Сторож, заметивший внезапно уезжающую машину, остановить угонщика не смог и позвонил в милицию.

Оперативно выбывшие сотрудник ГАИ и участковый инспектор местного РОВД быстро обнаружили угнанный автомобиль и рванули в погоню. Однако она закончилась, не успев начаться — выехав из города Ивье, при подъезде к объездной дороге пьяный лихач подскочил на спящем полицейском, потерял управление и съехал в кювет, где врезался в придорожное дерево.


После аварии водителя госпитализировали в местную больницу. По факту угона возбуждено уголовное дело.

 
 
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В Ивьевском районе пьяный угонщик на УАЗ пытался скрыться от ГАИ и врезался в дерево.
 
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